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Воскресенье 18 июня

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“Спим под разными одеялами”: жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга

“Спим под разными одеялами”: жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга
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Любвеобильный Иван Краско окружен заботой 28-летней блондинки. Какие цели преслудует девушка?

Народный артист России Иван Краско пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола даже в глубокой старости. Несмотря на проблемы со здоровьем и плохое зрение, седовласый интриган появляется в компании молодых красавиц.

В 84 года он женился на 24-летней Наталье Шевель, выдержав немало косых взглядов и унизительных суждений. Любви до гроба у пары не случилось, дело дошло до развода, но и горевать Иван Краско не стал. Да и незачем, ведь женского внимания у него до сих пор в избытке.

Недавно выяснилось, что развлекает яркого пенсионера молодая подруга. Сиделкой назвать ее сложно, раз полноценной оплаты за помощь и совместный досуг она якобы не получает. Жизнь 92-летнего Ивана Краско скрасила 28-летняя Дарья Пашкова. Девушка заявила, что пытается восполнить дефицит любви со стороны отца и деда, ухаживая за артистом.

Пашкова уверяет: отношения с актером строятся на дружбе. Но Иван Краско, похоже, сразу не сдался. Однажды артист приревновал подругу к другому мужчине, с которым она также проводит время.

Сама Дарья категорически отрицает возможность романа с возрастным подопечным, так как сексуальное влечение к нему отсутствует. "Мы спим под разными одеялами, и у меня вообще ничего не екает", — выдала девушка. Так что Иван Краско вряд ли может претендовать на очередную свадьбу.

18 июня 2023, 12:53
Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Наталья Шевель. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
София Каландадзе. Фото: соцсети
Лилиана-Виктория Максимова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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