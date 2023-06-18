Катя Лель рассказала о растрате всех денег Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Воскресенье 18 июня

20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли 14:55"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис 13:58"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 12:53“Спим под разными одеялами”: жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга 11:41Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом 09:37Какую одежду носить летом – ответ дерматолога 08:20Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд 06:17Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо 04:12Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы 02:15Шесть неочевидных причин набора веса 00:03Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет 22:08Как пережить развод: полезные советы 21:105 книг, которые можно прочесть и послушать в отпуске 20:13"Их карьера пойдет вниз": что будет с Брежневой и Меладзе после переезда из России 18:00Семейные секреты: Седокова раскрыла подробности ссоры с мужем 17:38Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите 16:40Вдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство 16:00Волочкова написала заявление в полицию на свою соседку: Находится в розыске 15:20Орлова стала жертвой мошенников и потеряла внушительную сумму 14:40Адвокат прокомментировал слухи о переезде Пугачевой в США 13:40Раскритикованная Успенская резко ответила завистницам: Мне в душе 20 лет 13:20"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 11:45Александр Рогов раскрыл тайны звездного образа Филиппа Киркорова 09:43До 100 тысяч рублей: участились штрафы за несогласованное остекление балконов 08:00Россиян предупредили об опасности прохладительных напитков 06:31Как определить у себя зависимость от партнера? Шесть признаков 04:25Нарушения в работе сердца и почек: чем опасен переизбыток витамина D 02:11Какое жилье можно купить в Москве за 8 млн 00:04Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач 22:33Легендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых 22:06"Испытываю испанский стыд": Барановская заговорила об изменах в браке 21:52"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой 21:39"Ищет, куда трупы прятать": звезда "Битвы экстрасенсов" почуяла происки маньяка 21:20Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба 21:00"Взорвался унитаз": звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности 20:30"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 20:00"Без любви и без свободы": уехавший из России Назаров сравнил людей с уродами 19:30"Люди со сломанными судьбами": задержанной с белым порошком звезде "Беспринципных" вынесли вердикт 19:00В добрый путь: оставившая Петросяна жена оказалась в монастыре 18:40"Моя любовь!": Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа 18:00"Какое позорище": вернувшаяся в Россию дочь Заворотнюк испытала стыд 16:40"Я представлял, как она устала": мать Ромы Желудя скончалась от онкологии 16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу

"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу
3

Четыре года назад Анастасия Заворотнюк исчезла с экранов, а вся страна стала за нее молиться. Тяжелый диагноз "рак мозга" разделил жизнь звезды сериала "Моя прекрасная няня" пополам.

Знаменитость выжила вопреки страшным прогнозам, с которыми связана глиобластома. За время лечения артистка прошла огромный путь, поэтому надежда на лучшее не угасает. В жизни всегда есть место чуду, и Анастасия Заворотнюк имеет на него полное право.

Родные окружили вниманием и заботой онкобольную актрису. Стойко и мужественно близкие "прекрасной няни" дали раку отпор. Болезнь Анастасии Заворотнюк как будто сплотила их. Муж актрисы Петр Чернышев стал финансовым добытчиком, работая на износ. Немало взвалили на свои хрупкие плечи и другие члены семьи.

В такой тяжелый период они не забывают одаривать друг друга теплотой, чтобы оставались силы бороться за счастливое будущее. На днях дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк прилетела из ОАЭ в Москву. Бабушка не позволила ей впасть в уныние и постаралась поднять настроение.

Валентина Борисовна вывела Анну на совместную прогулку, и это пошло юной наследнице на пользу. Пенсионерка прихватила на улицу палки для скандинавской ходьбы, энергичность 79-летней впечатлила внучку. Девушка разместила в блоге кадры, будучи гордой за родного человека.

Фото: соцсети Анны Заворотнюк

"Доброе утро, страна. Это мы вчера ходили на прогулку с бабушкой", — написала дочь "прекрасной няни". Спустя время в ее руках оказалась детская фотография в рамке. Кажется, Анна понастальгировала о временах, когда Анастасия Заворотнюк была здорова и можно было смотреть на жизнь через розовые очки.

18 июня 2023, 20:05
Анастасия Заворотнюк. Фото: Boris Kremer/Russian Look/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

По теме

4 года семья борется с раком: мать Анастасии Заворотнюк предстала на фото без прикрас

"Следы на всю жизнь": врач об испорченной внешности онкобольной Заворотнюк

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью

"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью
Актриса Елизавета Боярская продолжает сообщать поклонникам хорошие новости. Супруга Максима Матвеева и по совместительству дочь народного артиста РСФСР проявляет активную жизненную позицию.

"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо

"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян – счастливые мама и папа. Супругу звездного пенсионера завалили вопросами. В личном блоге возлюбленной юмориста появилась радостная весть.

"У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли

"У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли
Павел Воля раскрылся с новой стороны на интервью, которое вышло на YouTube. Юморист чаще шутит, чем делится откровениями, поэтому беседа с психологом Надеждой Стрелец приятно удивила поклонников.

"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис

"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис
Наследница раскрыла подробности о самых страшных днях жизни известной актрисы. В 2010 году в возрасте 47 лет скончалась талантливая кинозвезда Анна Самохина.

"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости

"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости
Возлюбленная артиста допустила большую ошибку. Олег Газманов не афишировал тайную слабость супруги. Порой, чтобы не оказаться на грани, нужно просто знать меру.

Выбор читателей

16/06Птн"Новый этап в жизни": жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье 17/06Сбт"Ушло более 10 миллионов": Гусева объяснила странности поведения Киркорова на свадьбе 16/06Птн"Уехать с мужем куда угодно": певица Слава примкнула к Пугачевой 16/06ПтнЛегендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых 18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 17/06СбтВдовец Легкоступовой показал новую пассию: невероятное сходство