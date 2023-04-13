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Четверг 13 апреля

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4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас

4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас
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Появилось фото Заворотнюк в полный рост.

В 2019 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" неожиданного пропала с радаров и перестала сниматься в кино. Причина вскрылась не сразу, но поставила на уши всю страну. Анастасия Заворотнюк получила диагноз "рак мозга", который россияне приняли за смертный приговор.

Завистники актрисы и злопыхатели отказывались верить в чудесное спасение. А взявшиеся из неоткуда "диванные" врачи утверждали в СМИ, что артистка обречена на скорый конец. Однако Анастасия Заворотнюк стойко выдержала удар судьбы и вот уже четыре года борется с раком, как настоящий воин.

Сегодня, в канун Пасхи, спустя 4 года борьбы с раком дочь "прекрасной няни" Анна разместила сенсационное фото. На нем возле храма предстала компания людей, в том числе Заворотнюк-старшая (Валентина Борисовна, мать онкобольной Анастасии, — Прим. ред).

Фото: соцсети Анны Заворотнюк

Эта маленькая хрупкая женщина в лиловом пальто и широких серых брюках оказала немыслимую поддержку сломленной раком дочери. Делом и молитвой день за днем она сохраняет жизнь Анастасии Заворотнюк, которой сейчас как никогда нужна забота близких любимых людей.

Валентина позировала на фото без прикрас, даже не улыбнувшись. Вместе с матерью Анастасии Заворотнюк в кадр попала сама Анна, ее подруга, а также еще одна женщина в платке и темных очках.

13 апреля 2023, 21:59
Анастасия Заворотнюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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