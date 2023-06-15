"Остался очень доволен": стало известно об интимной связи Маршала и Ветлицкой

О том, что у знаменитостей была интрижка, вспомнил продюсер Игорь Бухов.

В 90-е Наталья Ветлицкая считалась одной из самых привлекательных женщин нашей эстрады и носила звание отечественной Мэрилин Монро. Неудивительно, что личную жизнь артистки обсуждали все, кому не лень. К тому же, певица часто давала общественности поводы для сплетен, появляясь на публике с новыми ухажерами.

Сегодня о любовных похождениях белокурой красавицы буквально ходят легенды. За свою жизнь звезда четырежды связывала себя узами брака и крутила множество романов. В списке ее ухажеров числились певец Дмитрий Маликов, бизнесмен Сулейман Керимов, радиоведущий Павел Ващекин и другие знаменитые мужчины.

Несмотря на громкую славу, некоторые интрижки Наталье Ветлицкой удавалось сохранить в тайне. Впрочем, часть из них спустя годы все же стала достоянием общественности. Так, теперь список известных возлюбленных артистки пополнился еще одной фамилией. Выяснилось, что в свое время у блондинки был роман с солистом "Парка Горького" Александром Маршалом.

Об интимной связи Маршала и Ветлицкой рассказал продюсер Игорь Бухов. В интервью он поделился воспоминаниями о прошлом певца Сергея Челобанова и заговорил о делах давно минувших лет. Выяснилось, якобы в свое время Ветлицкая настойчиво просила о знакомстве с артистом. Тогда-то Бухов и узнал о ее интрижке с Маршалом.

"Займись этим вопросом! Она к тебе приедет. Сделаешь ей пару хороших косяков и тра*нешь ее. Ее Маршал тра*ал и остался очень доволен", – убеждал продюсера товарищ Сергей Зорин, который был близок к группе "Парк Горького".

