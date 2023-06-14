История ареста замка Пугачевой и Галкина* Тесты Звезде Comedy Woman удалили опухоль Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Среда 14 июня

08:20"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью 08:00"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем 06:14Столичные новостройки у реки на 10% дороже 04:39Скандальный финал и дефиле в купальниках: как проходил первый в Советском Союзе конкурс красоты 02:31Квартиры какой площади лучше продаются 00:02В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами 00:01Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку 22:00Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда 21:20"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи 20:50Чемпион ушел рано: в телеграм-канале Ягудина оплакивают умершего Дениса Тена 20:20"Это не измена": Ксения Бородина заговорила о чужой семейной драме 20:00Продюсер прокомментировал новость о проблемах со здоровьем у Пельша 19:00"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 18:40“Он красавчик”: как выглядит зять Анастасии Заворотнюк 18:20В обнимку с Костомаровым: Навка выложила фото на эмоциях 18:00Алексей Чадов снял для поклонников видео в душевой 17:40"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 17:20"До дня вашей смерти!" взбешенный Васильев поливал сотрудников аэропорта страшными проклятиями 17:00Из русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 16:40"Станут патриотами": Охлобыстин заговорил о будущем уехавших из России звезд 16:20СМИ сообщили об ухудшении состояния Лидии Федосеевой-Шукшиной 16:00Оскароносный фильм "Москва слезам не верит" оказался собранием странных ляпов 15:40Американский актер из "Однажды в Америке" разбился на мотоцикле 15:20"Не ем уже как два месяца": бывшая жена Безрукова рассказала о предпочтениях в еде 15:00"Оказалось, он женат": Блогер раскрыл неприятные факты о предполагаемом возлюбленном Гагариной 14:40Трехлетняя девочка скончалась от огнестрельного ранения в Красноярском крае 14:20Знаменитая артистка рассказала о жизни после трагедии 14:00В Москве на рынке "Садовод" вспыхнул пожар 13:40Поваленный крест на могиле Бондарчук напугал пришедших на Новодевичье кладбище 13:20"На Шамана похож": сын Рудковской Гном Гномыч поразил новой прической 13:00"Сто лет уже не звезда": известный блогер раскритиковал Семенович после скандала 12:40Разрыдавшаяся на публике жена Эрнста спровоцировала разговоры о проблемах в семье 12:20В Подмосковье задержали подозреваемых магазинных кражах 12:00Инициативу об уменьшении срока отключения горячей воды прокомментировали эксперты 11:40Пожар на нефтебазе в Краснодаре удалось ликвидировать 11:20"Наш долгожданный": Звезда "Чик" Шмыкова показала новорожденного ребенка 11:00"Идет расследование НЛО": Живущий в США Пресняков рассказал о странном происшествии 10:40Седокова смутила народ откровенным роликом из кровати 10:20В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 10:00Экономист порекомендовал россиянам не торопиться с покупкой недвижимости 09:40"Тяжело переживал": Как советский секс-символ Старыгин остался один на один с болезнью 09:20"Не инфаркт, и это прекрасно": Пьеха сообщил о своем состоянии после госпитализации 09:00Блогер Поперечный избавился от недвижимости в России 08:40Щенок умилительно сыграл на игрушечном пианино за вкусняшки – видео 08:20Тест: отгадайте фильм по кадру с бегущим героем 08:005 детективов, от которых сложно оторваться 06:05Зоозащитники нашли новую семью для краснокнижной черепахи: видео 04:18Как отучить домашних животных грызть провода: полезные советы 02:09"Прирожденный певец": пес стал фанатом группы Queen 00:18Как качество сна влияет на аппетит?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью

"Ничто не предвещало беды": Известная певица выпала с 10 этажа вместе с дочерью
110

Экс-солистка группы "Росичи" Елизавета Кутурова погибла, выпав из окна.

Шокирующая происшествие случилось накануне в Мордовии. В результате несчастного случая погибла бывшая участница группы "Росичи" Елизавета Кутурова, информирует РИА ФАН. В настоящий момент пятилетняя дочь артистки борется за свою жизнь в реанимации.

"Жили хорошо. Своя квартира, обустраивали дом в деревне. Ничто не предвещало беды", – сообщил журналистам безутешный свекор погибшей.

Елизавета Кутурова была, как бы сказали наши родители, "спортсменка, комсомолка и просто красавица": получила два высших образования, несколько лет занималась творчеством, затем познакомилось с будущим мужем. После свадьбы и рождении ребенка известная певица решила полностью посвятить себя семье. На момент трагедии ее дочери исполнилось пять лет.

Муж погибший, который на момент трагедии находился в Москве, также признался, что не замечал никаких странности в поведении супруги. И лишь приятели исполнительницы обратили внимание на то, что Елизавета удалила страницы в соцсетях совсем не задолго до того, как выпала с 10 этажа вместе с дочерью.

Эта информация заставила некоторых пользователей сети думать о том, что произошедшее не было случайностью, а совершила этот поступок Елизавета Кутурова приняв тяжелое решение. Вполне возможно, уверены некоторые, что женщина страдала от депрессии, однако не смогла найти время на общение с психологом.

Но есть и иные версии. Часть пользователей Сети уверена, что певица в тот момент пыталась спасти свою дочь, которая, вполне вероятно, свесилась с края с балкона. Ведь, по словам очевидцев, вначале с балкона упала именно девочка, а затем уже и ее мать Елизавета Кутурова.

Редакция Дни.ру напоминает, что, если вы чувствуете грусть, отчаяние или подозреваете у себя депрессию, то вам следует обратиться за помощью к психологам. Бесплатно пообщаться со специалистами можно по телефонам +7 (495) 989-50-50 в Москве или 322-94-07 и 708-40-41 в Санкт-Петербурге.

14 июня 2023, 08:20
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Столица С✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Нет сил бороться": угасшие из-за депрессии звезды шоу-бизнеса

По теме

В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже

"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем

"Она никогда не была молодой": Психолог объяснила желание Высоцкой жить с престарелым мужем
Многие до сих пор не понимают, почему Юлия Высоцкая вышла замуж за человека, который ей годится в отцы. Режиссер и актриса вместе уже много лет.

В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами

В образе Мэрилин Монро: Преобразившаяся Волочкова станцевала с четырьмя незнакомцами
Анастасия Волочкова удивила стильным внешним видом. Анастасия Волочкова продолжает удивлять.

Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку

Не только хожу под елочку: Волочкова рассказала про голые забеги по дачному участку
Анна Калашникова на широкую ногу отметила 39-й день рождения. Поздравить ее и посмотреть клип на песню "Коко Шанель" собрались все сливки столицы – Никита Джигурда, Прохор Шаляпин и даже Анастасия Волочкова. Хотя балерине всея Руси сейчас не до светских раутов – суд за судом, скандал за скандалом. Подробностями очередного она поделилась в эксклюзивном интервью "Дни.ру". Два года назад вся страна начала обсуждать, как Анастасия Волочкова справила естественную нужду под елочкой у себя на участке.

Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда

Кушанашвили припомнил Глызину встречи с проводницами в туалете поезда
Отар Кушанашвили пристыдил лощеного Влада Лисовца и растрезвонил интимную дорожную историю. Недавно российский стилист Влад Лисовец проехался по России на поезде и написал после этого настоящий манифест с возмущением тем, как убого и грязно все в русской глубинке и в самих поездах.

"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи

"Он молодой!": мать ответила на вопрос об инфаркте у Стаса Пьехи
Новость о госпитализации певца Стаса Пьехи породила множество слухов. На днях появилась информация о том, что Стас Пьеха попал в кардиореанимацию.

Выбор читателей

13/06ВтрВ готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича 13/06Втр"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом 12/06ПндЗапрещено к показу: стало известно содержание забракованной второй серии фильма "Любовь и голуби" 13/06ВтрИз русской блондинки в темнокожую афроледи: Елена Малышева резко изменила внешность 13/06Втр"Везет": Барановская объявила о зарплате на Первом канале 12/06Пнд"Очень страшно": перенесший сложную операцию Олешко пытается встать на ноги