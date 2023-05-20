Из заурядной простушки в жену принца Гарри: как изменилась Меган Маркл

Даже если вам немного за 30, есть надежда… И судьба Меган Маркл тому подтверждение.

Некоторые привыкли читать, что успех человека по жизни определяют либо деньги, либо связи. Отдельные личности, коих немало, полагают, что больше везет женщинам. Мол, и работать не надо, только крути бедрами и подчеркивай губы штукатуркой. Такие личности, как нынешняя герцогиня Сассекская Меган Маркл, разрушают все стереотипы. Она родилась в небогатой семье, росла заурядной простушкой, а в итоге окольцевала настоящего принца из королевской семьи Британии.

Мир не без "добрых" людей, и завистники регулярно ищут в Меган Маркл какой-то подвох. Ей нарочно приписывают дурные намерения, лицемерие по отношению к мужу и даже воздействие черной магии. Но есть железный факт: из "не такого как все" ребенка она превратилась в роскошную диву, которую приятно вывести в свет и взять в жены даже внуку Елизаветы II.





Кому-то проще объяснять это явлением чудом и божьим промыслом, но в реальности Меган Маркл неплохо потрудилась. В детстве будущая герцогиня Сассекская чувствовала себя не в своей тарелке. От матери афроамериканки она унаследовала темную кожу, которая в почете в США никогда не была.

Из-за косых взглядов и генетических особенностей кудрявая пухлая смуглолицая девочка провела колоссальную работу над внутренним миром. Отец помог ей обрести свое место в социуме и поверить в мечты. Так Меган Маркл стала лучшей версией себя.

Сейчас репутация герцогини Сассекской неоднозначна, однако это не умаляет ее заслуг в сфере личностного развития. Своим примером жена принца Гарри показала, что уверенность в себе, ощущение самоценности, принятие данного природой облика со всеми недостатками способны привести женщину к благополучию. Причем шансы есть даже на четвертом десятке, ведь Меган Маркл вошла в королевскую семью в 36 лет.