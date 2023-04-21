Проникшая в Англию Маркл сцепилась с Миддлтон у могилы Елизаветы II: Больная

У Меган Маркл и Кейт Миддлтон так много общего, но они никак не могут поладить.



Отказавшаяся приезжать на коронацию Карла III Меган Маркл сделала это потому, что обиделась на якобы невнимательность и чопорность своих британских родственников. Ведь двор отказался петь "С днем рождения, Арчи" на том самом знаменитом балконе в день важной государственной церемонии.



Однако, этот бойкот не помешал ей вернуться в ныне неприятное ей Соединенное Королевство в своих размышлениях. Мысленно проникшая в Англию Маркл поведала о том, что попавшая на камеры папарацци парная прогулка, совершенная ими после смерти покойной королевы, была настоящим мучением.

Меган Маркл и принцу Гарри было очень сложно находиться рядом с родственниками. И, как выяснилось, пара Кейт Миддлтон и принца Уильяма испытывали похожие чувства.

"Больная атмосфера в семье заставила Кейт еле выдержать эту прогулку", – пишет королевский журналист Роберт Джобсон в книге "Наш король: Чарльз III".

Таким образом, в своей взаимной неприязни Меган Маркл буквально сцепилась с Кейт Миддлтон у могилы Елизаветы II. Тем не менее правила этикета заставили всех присутствующих делать вид, что все хорошо, а между членами Британской Королевской Семьи царит уважение и взаимопонимание.

К слову, у россиян королевская семья Британии вызывает интерес не только благодаря скандальным новостям. Как пишет Пятый канал, у свекра Меган Маркл Карла III нашли русские корни.



