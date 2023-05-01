"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло

4 года борьбы с раком стали для "прекрасной няни" суровым испытанием. Анастасия Заворотнюк получила удары со всех сторон.

Она давно покинула публичное пространство, но даже сейчас не дает покоя экспертам всех мастей. Своим тихим уходом она громко попросила тишины, но до сих пор находятся люди, желающие обсудить рак мозга и его влияние на судьбу актрисы. Анастасия Заворотнюк живет вопреки всем "диванным" прогнозам, в которых ее хоронили едва ли каждый день.

Сегодня в распоряжении СМИ все так же нет ни одного четкого фото, на котором можно разглядеть внешность звезды сериала "Моя прекрасная няня" после операции на мозге. Однако злопыхатели уверены, что Анастасия Заворотнюк утратила прежнюю привлекательность.

Между прочим, так считает и онколог Евгений Черемушкин, в представлении которого красоту актрисы как рукой сняло. Он описал последствия ее борьбы с раком мозга весьма мрачно, хотя для такого серьезного заявления стоило бы хоть немного посмотреть на больную. Все-таки Анастасия Заворотнюк человек, на котором нельзя ставить крест без оснований.

"Какие-то следы можно убрать, а какие-то — на всю жизнь. Все зависит от того, насколько повреждены резервные клетки, позволяющие восстановиться тканям", — выразился врач об Анастасии Заворотнюк.