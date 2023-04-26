"Меня прорывает": уехавшая за границу дочь Заворотнюк вывалила правду о горе в семье

Анна рассказала о самом тяжелом.

Последние несколько лет семья знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк переживает очень тяжелые времена. Звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологией, а ее близкие люди остаются рядом и упорно продолжают хранить молчание. Единственный человек, кто хоть немного делится с публикой происходящим в семье – старшая дочь артистки Анна.

Наследница онкобольной знаменитости активно ведет социальные сети и периодически отвечает на вопросы подписчиков. Чаще всего Заворотнюк рассказывает лишь о своей жизни, но иногда мельком касается и самой тяжелой темы – болезни мамы. В этот раз Анна снова поделилась личным и вывалила правду о горе в семье.

Поклонники спросили, как девушке удается справляться с потоком нежелательных расспросов о семейных делах. Заворотнюк призналась, что игнорирует или блокирует недоброжелателей. По словам девушки, она попросту не может затрагивать больную для нее тему.

"Мне так проще, это та травма, о которой я не могу говорить открыто уже много лет. Иногда меня прорывает, но с близкими", – поделилась частичкой своего горя Анна.

Напомним, что не так давно Анна Заворотнюк переехала за границу. Теперь наследница актрисы живет в Дубае с мужем, а в Москву приезжает в гости к семье и по работе.