"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга

Тяжелое бремя мужа Анастасии Заворотнюк.

Который год россияне молятся за выздоровление звезды "Моей прекрасной няни". Ей поставили страшный диагноз – рак мозга, который она пытается победить. Когда актрису сразила болезнь стало ясно, что забота о финансах семьи легла на ее мужа Петра Чернышева. Чтобы оплачивать дорогущее лечение Анастасии Заворотнюк, ему, по слухам, приходится работать на износ.

С недугом брюнетка борется в частной клинике, помогающей ей оставаться в живых при диагнозе, с которым, по мнению врачей, люди умирают в течение двух лет. По слухам, лечение специалисты начинают, когда у пациента есть депозит в полмиллиона рублей. А еще ведь нужно оплачивать процедуры и палату. В общем, Петру Чернышеву приходится все это оплачивать.

Однако возможность получать много денег у фигуриста, как оказалось, есть не всегда. После новогодних праздников он теряет прибыльную работу: становится меньше выступлений. Вот такая судьба у ледовых звезд. К счастью, заботливый муж решил судьбу Анастасии Заворотнюк с раком мозга и не дал ей умереть, отыскав другие варианты дохода, который позволяет супруге жить и лечиться.

Петр Чернышев, как минимум, повысил свой гонорар за прокаты в представлениях, что, собственно, и дает ему возможность в летнее время не думать о финансах.

"Раньше за один выход получал примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас его гонорары доходя до 500 тысяч рублей", – рассказал источник, близкий к семье Анастасии Заворотнюк, отметив, что за один день в новогодние праздники фигурист получает примерно 1,5 млн рублей.