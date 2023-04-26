"Отвратительная!": Сунувший в лицо дряхлый орган муж довел Брухунову до истерики

Жена Евгения Петросяна не ожидала такого.

Знаменитый комик променял многолетний брак на отношения с дамой, которая младше его на 44 года. На своей молодой спутнице он женился, причем она даже умудрилась подарить ему на старости лет сына. Эта ситуация явно показывает, что Евгений Петросян, несмотря на возраст, еще может!

Жизнь у жены юмориста прекрасная, на зависть многим, так сказать. Она всю себя посвящает ребенку, ходит в театры каждую неделю, а еще много путешествует. В общем, грех жаловаться. Но Татьяна Брухунова все же находит причины для расстройств, чем охотно делится с поклонниками в социальных сетях.

На этот раз на ее гнев напоролся чужой муж, с которым она встретилась в театре. Супруга Евгения Петросяна наслаждалась постановкой, а когда настал момент поклона, ей в лицо сунул свой орган в виде пятой точки некий "немолодой" мужчина. И судя по всему, орган был дряхлой, учитывая возрастные характеристики героя истории.

"Он вскочил, и перед моим лицом возникла его, извините, попа", – рассказала молодая мамочка, явно доведенная этим вопиющим случаем до истерики. Иначе стала бы она так эмоционально рассказывать об этом в соцсетях? Татьяна Брухунова пыталась попросить незнакомца сесть, но получила грубый ответ.

Эта ситуация заставила светскую львицу рассуждать о том, какой же в России "малокультурный зритель".

"Вот эта традиция отвратительная! Когда зрители, сидя в середине ряда, вдруг вскакивают. И ты вместо того, чтобы аплодировать, лицезреешь эту пятую точку", – возмутилась жена Евгения Петросяна.