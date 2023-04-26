"Наш родной человек": известный актер умер в возрасте 47 лет

Любимый миллионами актер играл в театре и кино.

Известный британский актер Дэйл Микс умер в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Звезда сыграла в картинах "Чисто английское убийство", "Байкер-гроув", а также опере "Эммердейл" и многих других, пишет RT.

В его фильмографии числятся более 20 лент. Кроме того, Микс работал в тестре и выступал в труппе мюзикла "Чикаго". Семья покойного актера подтвердила факт его смерти и поблагодарила всех фанатов, которые выразили им свои соболезнования.

"Спасибо поклонникам за добрые сообщения и воспоминания о нем, которыми вы делились. Сейчас мы находимся в состоянии благоговения", – написали родные.



Дэйл Микс родился 6 мая 1974 года. Друзья Дэйла Микса шокированы столь ранним уходом актера. Они отметили, что из жизни ушел чрезвычайно позитивный и добрый человек, профессионал своего дела.

"Так невероятно грустно. Наш родной человек и просто лучший друг, о котором каждый мог бы только мечтать", – написали близкие актера.

Приятель покойного актера Стивен Салливан заявил, что Дейл Микс был для него настоящим ориентиром. В молодости он был примером для него и научил многому. Каждая съемка с ним была настоящей радостью.