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Воскресенье 23 апреля

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Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
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Костомаров играл собственную кончину в криминальной драме.

В последнее время имя олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова у всех на слуху из-за его болезни. Фигурист едва не отправился на тот свет после перенесенной пневмонии, сепсиса, инсульта и ампутации. Из-за поднятой шумихи все позабыли об истинном предназначении Костомарова – его публичности и творчестве.

Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com

ПЕРВЫЙ ОПЫТ В КИНО

Мало кто знает, но Роман Костомаров еще и киноактер. Он дебютировал в кино в 2008 году в сериале "Жаркий лед". На одной съемочной площадке с ним также играли фигуристы Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Александр Абт, Повилас Ванагас и другие. В фильме актеры показали настоящие страсти, разгорающиеся на льду.

Роман Костомаров. Фото: Кадр из фильма

СМЕРТЬ НА ЭКРАНЕ

В 2010 году Роман Костомаров снялся в криминальной драме "Близкий враг" с Дмитрием Дюжевым, Андреем Паниным, Нелли Уваровой и другими. Именно в этом кино Костомаров сыграл собственную смерть. По сценарию, его застрелили в доме, и он лежал на полу. Многие связывают критическое положение Костомарова именно с этим, мол, накликал на себя беду.

Роман Костомаров. Фото: кадр из фильма

НА ИЗМЕНЕ

Еще одним пунктом в фильмографии Романа Костомарова стала комедия "На измене" с Нонной Гришаевой, где фигурист сыграл детектива. Несмотря на низкий рейтинг картины, россияне с удовольствием посмотрели на любимого спортсмена в новом для него амплуа.

По сценарию, кандидат в депутаты Госдумы от города Великие Луки Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, однако на заседание в парламент не спешит. Вместо этого он намерен уединиться со своей секретаршей Елизаветой Кошкиной в столичном отеле. История перерастает в скандал, и чтобы распутать все козни, в дело включается детектив.

"Вот из-за таких "простых", ни к чему не обязывающих комедий я иногда хожу в кино. И да. В этом фильме Костомаров сыграл, пожалуй, свою лучшую роль", – писали фанаты в отзывах.

23 апреля 2023, 20:03
Роман Костомаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
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