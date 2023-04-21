"Рак кишечника": раскрасневшийся принц Уильям сообщил выявленный диагноз

Принц Уильям заговорил с подданными Королевства о диагнозе, который принято скрывать.



В отличие от принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые заняты, по мнению многих, лишь скандалами и сплетнями, его старший брат принц Уильям использует свою медийность на благо.

В их с женой личном блоге в одной из популярных социальных сетей, принц Уэльский поднял тему здравоохранения. Заговорил он об одном из распространенных видов рака. Супруг Кейт Миддлтон сообщил выявленный диагноз, который в год слышит порядка 46 тысяч его соотечественников.

"Сорок шесть тысяч людей Великобритании ежегодно слышат диагноз "рак кишечника", притом многие из нас не знают симптомов такой болезни", – привел статистику раскрасневшийся принц Уильям.

В своей речи он попросил британцев проходить регулярные обследование, а также без промедления обращаться к врачу в том случае, если они испытывают странные ощущения, либо недомогание. Также в своей речи он упомянул главу одного из фондов, которая занимается просвещением о диагностике и лечении рака кишечника.

"Если вы смотрите это видео, то потратьте немного времени на то, чтобы ознакомиться с симптомами рака кишечника. Это может спасти вашу жизнь", – обратился к зрителям принц Уильям.

