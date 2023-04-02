"Переживает из-за ухода": брошенная на произвол судьбы Королева решилась на отчаянный шаг

Некоторое время назад Наташа Королева с ужасом узнала о том, что на одной из радиостанций песни ее теперь под запретом. Произошло это по причине того, что часть ее репертуара затрагивает темы, обсуждать которые нынче нежелательно.
Однако брошенная на произвол судьбы Наташа Королева словно лягушка из популярной притчи намерена бороться за свое финансовое благосостояние. Более того, решилась артистка на отчаянный шаг: взвесила все "за" и "против" и объявила о намерении полностью сменить род деятельности.
Отказавшаяся от карьеры исполнительницы, Наташа Королева станет дизайнером. Объединила она усилия с Аникой Керимовой. Женщины уже закупили ткань и успели разработать линейку нарядов. Особенной их фишкой будет являться то, что каждый костюм будет отсылать к одной из песен Наташи Королевой.
"Решили создать коллекцию, чтобы порадовать наших модниц, в том числе и тех, кто переживает из-за ухода некоторых западных брендов", – поделилась Аника.
Выслушав порцию восторга от поклонников, Наташа Королева дополнила слова своего нового бизнес-партнера. Призналась теперь уже бывшая певица в том, что получила удовольствие как от сотрудничества, так и от процесса творчества.
"Мне кажется, у нас все получилось", – скромно подметила Наташа Королева.