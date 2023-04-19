"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк

Врач вынес вердикт борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк.



То количество внимания, которое приковано к Роману Костомарову, заставляет многих вспомнить еще об одном фигуристе, кто также переживает большую трагедию. Речь идет, конечно же, о Петре Чернышеве, муже Анастасии Заворотнюк.

К большому сожалению поклонников актрисы, достоверных новостей о ее состоянии практически нет: близкие яростно оберегают покой Анастасии и не общаются с прессой, чтобы не допустить лишних пересудов. И их, разумеется, можно понять.

Однако недостаток информации заставляет многих обратиться в прошлое и вспомнить слова врача, который, комментируя проблемы с речью у Анастасии Заворотнюк, сообщил неутешительные вести.

"Все печально и фатально, мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц, два максимум", – проводят слова эксперта интернет-издания.



Именно поэтому все те, у кого болит сердце за любимую актрису, боялись, что сбылся страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк. А молчание семьи вызвано трауром и тем, что у измученных болезнью Анастасии Заворотнюк близких нет сил опубликовать чудовищную правду.

Однако предсказание это было сделано больше года назад, что означает то, что даже профессиональный врач, который сделал прогноз, ошибся. А все, быть может, потому, что поддержка и любовь близких и поклонников творят чудеса и однажды смогут поставить Анастасию Заворотнюк на ноги.

