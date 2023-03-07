"Дни сочтены": муж онкобольной Заворотнюк Чернышев умывает руки

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк уже несколько лет не показывается на публике. Женщина скрывает историю своей болезни даже от самых преданных поклонников. Единственные, кто знает правду о состоянии актрисы и звезды "Моей прекрасной няни" — это ее семья.
Весь период болезни от Заворотнюк не отходит ее последний муж фигурист Петр Чернышев. Пара познакомилась 10 лет назад на проекте "Ледниковый период". Со стороны кажется, что муж онкобольной актрисы — это самый преданный мужчина в жизни. Однако, таролог Айгуль Хуснетдинова считает иначе.
По словам эксперта, еще чуть-чуть и муж Анастасии Заворотнюк исчезнет из жизни звезды. У него начнется новая жизнь, ему предстоит встать на ноги, но уже одному. Актрисы в его жизни нет, а он вот-вот умывает руки. У таролога попросту нет ощущения, что жена Чернышева — это его жизнь.
"Дни совместной жизни фигуриста и актрисы практически сочтены", — цитирует таролога интернет-издание.
Напомним, что пара также воспитывает общую дочь. Девочка родилась в октябре 2018 года, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк назвали ее Мила. Это уже третий ребенок актрисы. В своем первом браке она родила дочь Анну и сына Майкла.