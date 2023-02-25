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Шоу-бизнес
Рака нет: выписанная из онкобольницы Заворотнюк возвращается в кино

Рака нет: выписанная из онкобольницы Заворотнюк возвращается в кино

Анастасия Заворотнюк прошла сложную терапию.
прочитано 998 раз

Родные знаменитости сделали все возможное, чтобы обеспечить ей качественное лечение рака у лучших врачей. Муж Петр Чернышев работал из последних сил, лишь бы Анастасия Заворотнюк была жива и получила путевку в новую счастливую жизнь.

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Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

На днях стало известно, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из онкобольницы, где она провела пять месяцев. За жизнь актрисы боролись профессионалы из России и других стран. У поклонников артистки появилась надежда на ее выздоровление.

Однако по-прежнему остается неизвестным, какое состояние сейчас у Анастасии Заворотнюк. Отступила болезнь или здоровье критическое, близкие знаменитости говорить отказываются. Тем не менее Анастасия Заворотнюк возвращается в кино здоровой — на ТВ выпускают сериал "Приставы", в котором она снималась еще до болезни.

По словам режиссера Владимира Нахабцева, звезда предстала в картине полной сил, рака нет, а энтузиазма выше крыши. Анастасия Заворотнюк даже не проходила пробы, ее пригласили сразу и она согласилась.

"Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса", — поделился положительными впечатлениями коллега. Он добавил, что Анастасия Заворотнюк широко известна как звезда сериала "Моя прекрасная няня", хотя роль Виктории Прутковской у нее не лучшая.

Анастасия Заворотнюк. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 февраля 2023, 12:22 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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