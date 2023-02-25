Рака нет: выписанная из онкобольницы Заворотнюк возвращается в кино

Родные знаменитости сделали все возможное, чтобы обеспечить ей качественное лечение рака у лучших врачей. Муж Петр Чернышев работал из последних сил, лишь бы Анастасия Заворотнюк была жива и получила путевку в новую счастливую жизнь.
На днях стало известно, что звезду сериала "Моя прекрасная няня" выписали из онкобольницы, где она провела пять месяцев. За жизнь актрисы боролись профессионалы из России и других стран. У поклонников артистки появилась надежда на ее выздоровление.
Однако по-прежнему остается неизвестным, какое состояние сейчас у Анастасии Заворотнюк. Отступила болезнь или здоровье критическое, близкие знаменитости говорить отказываются. Тем не менее Анастасия Заворотнюк возвращается в кино здоровой — на ТВ выпускают сериал "Приставы", в котором она снималась еще до болезни.
По словам режиссера Владимира Нахабцева, звезда предстала в картине полной сил, рака нет, а энтузиазма выше крыши. Анастасия Заворотнюк даже не проходила пробы, ее пригласили сразу и она согласилась.
"Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса", — поделился положительными впечатлениями коллега. Он добавил, что Анастасия Заворотнюк широко известна как звезда сериала "Моя прекрасная няня", хотя роль Виктории Прутковской у нее не лучшая.