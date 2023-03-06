Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории"

Прилучный не позаботился о будущем.

Российский актер Павел Прилучный заработал себе репутацию настоящего казановы. Сейчас он счастлив в браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян. До этого встречался с Мирославой Карпович. Также он был женат на Агате Муцениеце, которая родила ему двоих детей.

Брак Прилучного и Муцениеце треснул во время пандемии коронавируса. Как призналась актриса, ее муж начал вести разгульный образ жизи и агрессивно относился к ней и детям. Брак Прилучного и Муцениеце рухнул в 2020-м году. Теперь бывшие возлюбленные постоянно поливают друг друга грязью на публике.

На днях Агата Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный проигнорировал приглашение на день рождения собственного сына. Психолог Александра Миллер уверена, что актер просто напрсто боится своей бывшей жены.

"Связь с детьми Павел не рвет и на своей территории готов с ними быть... Она (Агата муцениеце – прим. ред.) пытается наступить себе на горло и наладить отношения с ним ради детей, но это получается плохо. Даже поклонники замечают, что у нее незакрытые счеты", – отметила психолог.

Впрочем, недавно Агата Муцениеце все же смогла перелистнуть страницу с Прилучным. Она показала фанатам нового мужчину и намекнула на их теплые отношения.