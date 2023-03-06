Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории"

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Понедельник 6 марта

20:20Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории" 20:00"Наплевать!": скандалистка Бородина поставила бывшего мужа перед жестким выбором 19:40"Жить здесь и сейчас": Мотающийся без Собчак Богомолов предъявил ребенка 19:20Весь в бабушку: внук Пугачевой признался в неизлечимой зависимости 19:00Объявившая об уходе Казарновская публично попросила прощения: Я сделала достаточно 18:40"Прощаемся красиво!": потерявший голос Пьеха покинул родные края 18:20"Не по-человечески": взбешенный Пригожин приложил обнаглевшую Пугачеву за хамство 18:00"Если есть ад": обнародованы последние слова ушедшего атеиста Познера 17:40"Я не на ее стороне": изменившаяся Орбакайте высказалась после нового призыва Пугачевой 17:20Слетевший с катушек психопат Карл III пошел на принцип: принцу Гарри не позавидуешь 17:00"Что подумают люди?": у прошедшей новый этап Заворотнюк выпал глаз 16:40"Девочка-куколка": Скрывавшая беременность молодуха Прилучного предъявила здоровенькую малышку 16:20Еврейские корни не скрыть: дочь рассекретила настоящую фамилию Ларисы Долиной 16:00Полина Гагарина сгорела в пожаре: Что осталось от тела 15:40"Спутанность сознания": вскочившему с кровати Костомарову врач вынес приговор 15:20В Курской области часовой расстрелял сослуживцев 15:00"От Аллы ничего не осталось": Пораженная болезнью Пугачева лишилась глаз и волос 14:40"Разрешаем": брошенная мужем Пугачева появилась в центре Москвы 14:20"Биполярная звезда": на Первом канале заявили о психическом расстройстве Киркорова 14:00Подруга Хаматовой увезла детей из Европы в Россию после встречи с учителем-мужиком в юбке 13:40"Люблю": В тайне бросившая мужа после 17 лет брака Глюкоза выскочила замуж за другого 13:20Без визы и гарантий: Подлая Рудковская заманивает русских девочек в Дубай под видом прибыльной работы 12:40"Очень жаль": безвременный уход Татьяны Тарасовой шокировал народ 12:20Насте нужна помощь: Устроившую разврат с Джигурдой на глазах толпы Волочкову упекли за решетку 12:00Врала всю жизнь: настоящее имя и высокая должность мужа Быстрицкой вскрылись только после смерти 11:20"Об этом каюсь": закрутившей с молодой брюнеткой Лепс продолжает бегать к бывшей 11:00Хочу поменьше: бывшего Бузовой не устраивает размер мужского достоинства 10:40"Погибнет": Казарновская предрекла печальный конец удравшей из России элите шоу-бизнеса 10:20"Ты устроила": закатившую скандал в самолете врушку Собчак окунули в помои 10:00"Чуть больше двух месяцев": Спустившей миллионы на лечение больной Пугачевой привезли железный гроб 09:40"Будьте моим мужем": как сегодня выглядит дом из советской кинокомедии 09:20Влетит в копеечку: Больная старуха Вайкуле готова порезвиться напоследок сразу с тремя 09:00Минус 20 лет: омолодившуюся вдову Этуша невозможно узнать 08:40Читающая книги мышь шокировала Сеть: видео 08:20Тайное крещение в центре Москвы: кореянка Анита Цой приняла православие 08:00Для чего нужен брачный договор 06:28Какие стили, образы и цвета актуальны весной 2023 года 04:31Все наши проблемы из-за родителей? Почему образы родителей являются ключевыми в нашей жизни 02:48Стилисты назвали самые модные брюки весны 2023 – ноги от ушей 00:05Тимофей-Весновей: народные приметы и традиции 6 марта 22:13Может остаться ни с чем: Сдавшийся перед соблазном Джиган наплевал на семью и детей 20:15"Отекшее лицо": раздавленный разводом Прилучный пристрастился к горячительным напиткам 17:43"Хватило бы на трое суток": 67-летняя Долина похвасталась стойкостью юнца после близости 16:54"Перестали двигаться брови": обколотая Варлей горько пожалела о впрыснутом под кожу яде 16:35Смотрит в одну точку и еле шевелит губами: что стало с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым 15:52Беглянка Пугачева "втюхала" замок в Грязи за бешеные деньги: Уже внес залог 14:55Показавший свой причиндал Басков окунулся в мир "групповухи": Главное – не количество 13:52Вместо секса: мечтающего о страстных утехах Нагиева ограбили четыре мужика 13:32Вдрызг разругавшиеся Агутин и Варум окончательно разъехались: Можно вообще делать что угодно 13:10Семья раскололась: Чумаков бросил Ковальчук с дочерью за бугром после развода
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Прилучный не смог выехать из-за незакрытых счетов: "На своей территории"

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Прилучный не позаботился о будущем.

Российский актер Павел Прилучный заработал себе репутацию настоящего казановы. Сейчас он счастлив в браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян. До этого встречался с Мирославой Карпович. Также он был женат на Агате Муцениеце, которая родила ему двоих детей.

Брак Прилучного и Муцениеце треснул во время пандемии коронавируса. Как призналась актриса, ее муж начал вести разгульный образ жизи и агрессивно относился к ней и детям. Брак Прилучного и Муцениеце рухнул в 2020-м году. Теперь бывшие возлюбленные постоянно поливают друг друга грязью на публике.

На днях Агата Муцениеце сообщила, что Павел Прилучный проигнорировал приглашение на день рождения собственного сына. Психолог Александра Миллер уверена, что актер просто напрсто боится своей бывшей жены.

"Связь с детьми Павел не рвет и на своей территории готов с ними быть... Она (Агата муцениеце – прим. ред.) пытается наступить себе на горло и наладить отношения с ним ради детей, но это получается плохо. Даже поклонники замечают, что у нее незакрытые счеты", – отметила психолог.

Впрочем, недавно Агата Муцениеце все же смогла перелистнуть страницу с Прилучным. Она показала фанатам нового мужчину и намекнула на их теплые отношения.

6 марта 2023, 20:20
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Passion.ru✓ Надежный источник

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