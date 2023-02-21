"Делаю вид, что не существует": обрюхативший любовницу Прилучный отказался от дня рождения сына

Бывшая жена пожаловалась на Павла Прилучного.

После разрыва Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло три года. Сейчас 35-летний актер находится в браке с 27-летней коллегой Зепюр Брутян. В Сети пишут, что артист обрюхатил новую возлюбленную, сейчас пара вовсю готовится к пополнению. И, похоже, дети, рожденные в предыдущем браке, для звезды сериала "Мажор" отошли на второй план.

Недавно Агата пожаловалась, что Павел отказался от дня рождения своего сына Тимофея. Он не пришел на торжество наследника, которому исполнилось 10 лет. "Общались нормально без всяких "Я делаю вид, что тебя не существует", вот это бред", – отметила Муцениеце.

Кстати, Агата пригласила на праздник не только Павла, но и его беременную любовницу. По словам актрисы, сейчас ей и бывшему мужу нечего делить, поэтому считает нормальным дружить семьями. Она зарыла топор войны и забыла об обиде. Муцениеце призналась, что это ей далось нелегко.

Напомним, актриса Агата Муцениеце воспитывает 10-летнего сына Тимофея и шестилетнюю дочь Мию от Павла Прилучного. Пара находилась в браке с 2011 по 2020 годы. Расстались они со скандалом, но смогли сохранить нормальные отношения ради детей.