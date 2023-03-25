"Разошлись окончательно": вышвырнутый любовник Бабкиной готовится стать папой

Бурный роман влиятельной красавицы-певицы и талантливого молодого человека начался в 2003 году. На одном из музыкальных конкурсов Надежда Бабкина положила глаз на участника музыкальной группы, коим оказался Евгений Гор. И даже разница в возрасте в 31 год не стала преградой для большой любви.
Однако спустя 20 лет после знакомства партнеров поползли слухи об их расставании. Поговаривали, будто бы Надежда Бабкина крутит шашни с мужчиной еще моложе, а Евгений Гор отправился восвояси, раз любимая его вышвырнула.
Наконец, таролог Марианна Абравитова раскинула карты, чтобы узнать — что происходит в этих отношениях. Неужели Надежда Бабкина и Евгений Гор уже не слышат, как бьются их сердца в унисон?
Увы, если верить картам, звездный мужчина готовится стать папой, а королева народной песни осталась для него в прошлом. "Пути Бабкиной и Гора разошлись окончательно. У Евгения своя личная жизнь, любовь и скорое рождение ребенка", — объясняет портал "Тайны звезд" результат расклада.
Как писали "Дни.ру", сейчас Евгений Гор участвует в шоу "Три аккорда". В последнем выпуске он исполнил трогательную песню о любви с печальным концом. Получилось у него это так искренне и проникновенно, что фанаты невольно задумались: не виновна ли в этом Надежда Бабкина?