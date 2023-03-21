Мама дорогая: 73-летнюю Бабкину без косметики приняли за продавщицу из привокзального буфета

Что случилось с певицей

Надежда Бабкина на экране с хорошим светом и удачным макияжем выглядит моложе иных юных артистов. Но что будет с 73-летней звездой, если смыть с нее профессиональный грим и убрать яркие студийные софиты?

На празднование своего очередного день рождения "казачка Надя" пришла в возглавляемый ее театр "Русская песня" именно так, "а-ля натюрель". Правда, не всем поклонникам настоящий вид артистки пришелся по сердцу.

"С этим тортом в руках она похожа на продавщицу из привокзального буфета", "Старый человек с натянутой кожей и вставными зубами". "Без косметики она становится похожа на просто тетку с улицы, а не на звезду", "Совсем другой человек, без лоска и шика", – поражены люди увиденным. Мама дорогая!..

Стоит заметить, что певица не стремится к радикальному омоложению и пока обходится простыми средствами. "Мы раньше вообще чем пользовались: свеколочкой щечки намазал, угольком бровки подвел, – призналась она. – А сегодня моя любимая процедура для лица называется Biogenie. – Она снимает отеки и выравнивает рельеф кожи на лице. Это сочетание микротоков и косметических средств, которые содержат гиалуроновую кислоту и витамины. Она идет 40 минут и после этого как будто сделали пластику. Такая процедура шикарная!".