"Плачет": вышвырнутый любовник Бабкиной заявил о разрыве с любимой

73-летняя звезда эстрады Надежда Бабкина не спешит записываться в старухи. Она много работает на телевидении, то и дело появляясь в новых проектах. Да и событиям в личной жизни позавидует любая молодая девушка.
Совсем недавно в прессе прогремели заголовки — Надежда Бабкина завела себе нового ухажера. Им, по слухам, стал новый заместитель артистки в театре "Русская песня" Сергей Рябов. Мужчина не стал отрицать тесной связи с Бабкиной, отметив, что видятся они действительно каждый день.
Поклонники тут же задались вопросом — а как же Евгений Гор? Напомним, что с ним Надежда Георгиевна прожила почти 20 лет. Историк моды Александр Васильев заявил, что вышвырнутый любовник артистки уже давно стал ей чужим человеком. А недавно он и вовсе исполнил трогательный романс Сергея Есенина, в строках которых заявил о разрыве с любимой.
"Плачет и смеется песня лиховая. Где ты, моя липа? Липа вековая <…> А теперь я милой ничего не значу. Под чужую песню и смеюсь, и плачу", — поет любовник Надежды Бабкиной.
Конечно же, все это — лишь домыслы. Сергей Рябов, которому приписывают роман с артисткой, заявляет только о тесных рабочих отношениях. Ни Надежда Бабкина, ни Евгений Гор не комментируют никакие слухи о расставании.