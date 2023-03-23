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Четверг 23 марта

10:00"Требует жертв": сделавший операцию на груди Киркоров мучается от боли 09:40"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы 09:20"Травма нерва": стали известны последствия пластики перекошенной Успенской 09:00Погоняй шершавого: извращенец Панин заснял свои тошнотворные утехи в мужском сортире 08:40На человека упала сосулька: как оказать первую помощь 08:20Невролог дал советы по профилактике деменции 08:00Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние 06:08Золото для Бога на гроши из дырявых карманов: Троицкий собор 04:15Лягушка, долька лимона и снадобье из пепла: как предохранялись от беременности в древней Руси 02:08"Я люблю моего убийцу": 5 любовных драм о смертельных чувствах 00:01Василиса Указительница: что нельзя делать 23 марта 21:40"Его ресурсы истощаются": раскроенному хирургами Киркорову вынесли вердикт 20:46"В глубокой ж***": Пригожин отправил вышвырнутую Наргиз в отстойник 20:03На нее просто напали ни за что: Дочь Самойловой и Джигана избили в школе 19:40"Разбил мне губу": окровавленная Бузова стала жертвой нападения неизвестного за рубежом 19:20"Я беременна": положившая руку на живот Тодоренко объявила о новом счастье 19:00"Приходила прокуратура": Блиновская попала под раздачу после проверок разбогатевших блогеров 18:40Продолжил содержать и подружил с новой женой: что стало с детьми Цекало от сестры Брежневой 18:20"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь 18:00"Что-то лезет из пятой точки": переплюнувшая Волочкову Бузова опозорилась перед молодым красавцем 17:40"Это дело нельзя оставить": истязавший полуторагодовалого ребенка изверг готовится выйти на свободу 17:20Москвичи тратят на бизнес-класс 22 млн 17:00ФНС массово проверяет арендные квартиры 16:40"Четвертый ребенок": Засветившая животик жена Тарасова объявила о беременности 16:20Всплыли результаты экспертизы: 31-летний Никита Пресняков признан мертвым 16:00"Боже мой, до чего я дожил": крик души 77-летнего Хазанова 15:40Поделом! Нюхающую кактусы Боню из "Дома-2" прижали в МВД 15:20Бывший участник "На-На" рассказал о половых членах коллег, разрыве с Алибасовым и внебрачных детях 15:00"Надо ж старушку содержать": торгующий телом иноагент Галкин взял в рот прямо на камеру 14:40Без фотошопа: Превратившаяся в морщинистую бабку Пугачева показала настоящее лицо 14:20Порвала как тузик грелку: Пахмутова всыпала наглецу SHAMANу по первое число 14:00"Не любит": молодой муж-иностранец Марины Федункив втрескался в Ирину Муравьеву 13:40"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот 13:20"Я сейчас страдаю": дочь проболталась о горе онкобольной Заворотнюк 13:00"Не могу поверить, что это произошло": как живет Цымбалюк-Романовская после смерти Джигарханяна 12:53Гибель сына, жуткое ранение на съемках, отцовство в 58 лет: как сложилась судьба актера Литвинова 12:40Уже и могилку выкопали: сгоревшая в 45 лет Толкалина предсказала свою смерть 12:20Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в Москве 12:00"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством 11:40"Очень ребенка хотела": дочь Успенской после аборта усыновила крошку 11:20Сбросил 30 килограммов, сточил зубы, провел 12 часов в петле – на что идут актеры ради заветной роли 11:00В полку прибыло: Объявивший об эмиграции Юдашкин удрал к Пугачевой в Израиль 10:40"Убийство": В найденном в снегу бездыханном теле опознали Прилучного 10:20"Придется на старости лет скитаться по чужим углам": Пугачева лишилась последней квартиры в Москве 10:00Сколько стоит недвижимость блогерши-уголовницы Митрошиной 09:40"Не вижу": очнувшийся калека Костомаров закатил массовую истерику 09:20"Не все так просто": Оставшийся без денег на чужбине внук Пугачевой дерет с россиян три шкуры 09:00В Московской области до конца года приведут в порядок почти сотню фасадов домов 08:40"Боятся говорить": почему подростки становятся жестокими 08:20Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача
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"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы

"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы
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Неутешительные прогнозы от врача для Романа Костомарова.

С начала января вся Россия молится за выздоровление олимпийского чемпиона, который попал в реанимацию с целым букетом проблем. Друзья и родственники приняли решение не разглашать детали болезни фигуриста. Так что, взволнованным поклонникам остается верить лишь сообщениям в СМИ. А в прессе о Романе Костомарове появлялись тревожные новости.

Так, писали, что спортсмен из-за некроза лишился стоп и кистей рук, а позже еще и перенес не один инфаркт. Вместе с тем недавно публику обрадовало известие о том, что кумир миллионов наконец-то пришел в себя и был отключен от ИВЛ. Однако, если сообщения в СМИ об ампутации оказались правдой, то очнулся он калекой.

Сейчас, говорят, медики продолжают работу над стабилизацией состояния Романа Костомарова. И, несмотря на улучшение ряда показателей, некоторые врачи говорят, что это не знак скорого выздоровления. По словам доктора медицинских наук Андрея Шестакова, положительная динамика – это действие препаратов.

ОН отметил, что полиорганная недостаточность, которая выявлена у фигуриста, опасна. "Могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано", – рассуждает специалист, отмечая, то у спортсмена поражены полости всех органов. Это говорит о том, что над ним нависли новые угрозы. Ведь не понятно, чем обернется для Романа Костомарова новый диагноз.

23 марта 2023, 09:40
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Sport24✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ягудин и Костомаров обнажили свои прелести

В Сочи при полном аншлаге состоялась мировая премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха.
В спектакле приняли участие сразу семь олимпийских чемпионов.
У каждого легендарного фигуриста была своя запоминающаяся роль.
Максим Маринин и Татьяна Тотьмянина сыграли Ромео и Джульетту.
Роман Костомаров и Алексей Ягудин (в центре) перевоплотились в Тибальда и Меркуцио.
В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым.
"Для меня было важно не пересказать историю, написанную великим Шекспиром, а показать все скрытые линии текста, рассказать историю так, как вижу и чувствую ее именно я", – признался Илья Авербух.
По словам режиссера, его постановка не является "дословным переложением оригинального текста в ноги спортсменов". "У спектакля есть своя задумка, которую мы раскрываем в самом конце", - заинтриговал Илья.
"В чем я убедился за долгие годы работы, так это в том, что всеми движет любовь. И это самая главная тема спектакля!" - заявил Авербух.
Уже с первых минут разворачивающееся на сцене действо захватило зрителей. И далее накал страстей неуклонно шел по нарастающей.
Спецэффекты в шоу поражают воображение.
В проекте задействовано 22 спортсмена, 14 артистов ледового балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета и 5 музыкантов.
С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству.
Потрясающей красоты наряды создавала целая команда художников - всего было сшито более 160 костюмов.

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