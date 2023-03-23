"Радоваться рано": Над очнувшимся калекой Костомаровым нависли новые угрозы

Неутешительные прогнозы от врача для Романа Костомарова.

С начала января вся Россия молится за выздоровление олимпийского чемпиона, который попал в реанимацию с целым букетом проблем. Друзья и родственники приняли решение не разглашать детали болезни фигуриста. Так что, взволнованным поклонникам остается верить лишь сообщениям в СМИ. А в прессе о Романе Костомарове появлялись тревожные новости.

Так, писали, что спортсмен из-за некроза лишился стоп и кистей рук, а позже еще и перенес не один инфаркт. Вместе с тем недавно публику обрадовало известие о том, что кумир миллионов наконец-то пришел в себя и был отключен от ИВЛ. Однако, если сообщения в СМИ об ампутации оказались правдой, то очнулся он калекой.

Сейчас, говорят, медики продолжают работу над стабилизацией состояния Романа Костомарова. И, несмотря на улучшение ряда показателей, некоторые врачи говорят, что это не знак скорого выздоровления. По словам доктора медицинских наук Андрея Шестакова, положительная динамика – это действие препаратов.

ОН отметил, что полиорганная недостаточность, которая выявлена у фигуриста, опасна. "Могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано", – рассуждает специалист, отмечая, то у спортсмена поражены полости всех органов. Это говорит о том, что над ним нависли новые угрозы. Ведь не понятно, чем обернется для Романа Костомарова новый диагноз.