"Мамулечка": пропавшую онкобольную Заворотнюк увидели на снимке дочери

Примерно с середины 2019 года Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк перестала выходить на сцену. Поклонники актрисы театра и кино были шокированы, узнав, отказ от карьеры связан со здоровьем. Родственники звезды позже подтвердили, что она проходит курс лечения.
Три года назад стало очевидно, что Анастасия Заворотнюк страдает от опухоли головного мозга. О раке главной героине сериала "Моя прекрасная няня" было заявлено даже на совещании по здравоохранению, проходившем под председательством главы государства.
К сожалению, из-за тяжелого недуга актриса практически пропала с экранов и не появлялась на светских мероприятиях. Анна Заворотнюк, дочь звезды от второго брака, не захотела оставаться в России и в трудную минуту находиться рядом с матерей.
Наследница актрисы в прошлом году уехала жить в Эмираты вместе со своим любовником. Теперь дочь Анастасии Заворотнюк редко когда появляется на родине, однако недавно она все же прилетела по делам и пошла встречаться с подругами.
В социальных сетях Анны Заворотнюк появился снимок с подругой, которую шокированные фанаты ошибочно приняли за ее мать. "Это мамулечка?" – поинтересовались в комментариях к посту. Кроме того, поклонники звезды пытались узнать состояние ее здоровья у дочери Анастасии Заворотнюк.
К слову, российские ученые приблизились к созданию инновационного препарата для борьбы с онкологией. Лекарство сможет заменить западные аналоги и не будет уступать им по эффективности, сообщает телеканал "360". Кто знает, может быть, именно это станет спасением для Анастасии Заворотнюк.