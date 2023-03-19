Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела

Новое музыкальное шоу стартовало недавно на канале ТНТ. В каждом выпуске передачи "Конфетка" каждый член звездного жюри выбирает себе подопечного, чью песню он переделает, дабы помочь начинающему музыканту прийти к успеху. Гостьей последнего выпуска стала Надежда Бабкина, которой приглянулся певец ALON из Казахстана.
Перепела Бабкина трек "Иу" вместе с ансамблем "Русская песня". Однако, буквально сразу после того, как она отняла микрофон ото рта, то потребовала у молодого человека, чтобы тот отдал ей эту песню. Якобы трек ей так сильно понравился, что пожелала она его себе в полное безраздельное пользование.
ALON, разумеется, ответил отказом, предложив приобрести у него права на композицию со скидкой. Многие зрители выпуска решили что обнаглевшей Надежде Бабкиной публично врезали за наглость. Требование о таком подарке, сочли некоторые, было абсолютно неуместным.
Добавим к этому то, что ставшая причиной стычки песня уже разлетелась по всему интернету далеко за пределы России. Даже футбольный клуб Реал Мадрид записал несколько видео с использованием этой композиции. А на счету у сочинившего ее юноши уже три музыкальных альбома.
"Бит по мозгам", "Песня огонь", "Улетела в мой плейлист", – согласились с Надеждой Бабкиной слушатели песни "Иу".