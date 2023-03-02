Все кончено: Заворотнюк отмучилась на глазах у врачей

Бедная Анастасия Заворотнюк!

Вот уже четыре года неравнодушные поклонники следят за новостями о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Глиобластома, выявленная у звезды – самая агрессивная форма опухоли, поэтому актриса не может вылечиться полностью. Всех подробностей состояния девушки, к сожалению, неизвестно. Ведь семья лишний раз отказывается от комментариев на этот счет.

Однако некоторые новости СМИ все-таки удается узнать. Так, например, недавно стало известно, что артистку выписали из клиники, где она проходила лечение не один месяц. Сейчас она, по данным прессы, якобы проходит период реабилитации в родных стенах дома. Наверняка у многих переживающих за состояние звезды появилась надежда на на ее выздоровление.

Правда, опытный врач-онколог заявил, что метод лечения, подобранный для актрисы Анастасии Заворотнюк, вовсе не дает гарантий на полное избавление от страшного недуга.

"Только если добились длительной жизни без признаков болезни – можно считать выздоровлением. Всегда может все вернуться", – поделился Евгений Черемушкин.

Получается, звезда "Моей прекрасной няни" отмучилась на глазах врачей все эти годы практически впустую: раз онкология, по официальным данным, неизлечима, максимум —возможность слегка отодвинуть трагический финал. Судя по прогнозам экспертов, для Анастасии Заворотнюк все кончено: и мечты о возвращении в кино, и надежды на призрачное счастье.