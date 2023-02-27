Онкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения

Заслуженная аристка России Анастасия Заворотнюк вот уже несколько лет не выходит на связь с поклонниками. Ее не видно и не слышно. Актриса театра и кино пропала после новости о том, что у нее обнаружили глиобластому – редкую форму рака головного мозга. Семья Заворотнюк хранит молчание и до сих пор не прокомментировала происходящее вокруг звезды всенародной величины.
На днях поклонники получили лучик надежды и возможность взглянуть на свою любимицу. Как стало известно, в эфир российского ТВ выйдет сериал "Приставы" с участием Анастасии Заворотнюк. Сериал снимали еще в 2017-м году, но почему-то его не пустили сразу в эфир.
Когда Заворотнюк снималась в киноленте, она еще не знала о своем страшном диагнозе, пишет "Общественная служба новостей". Ее партнером по проекту стал Алексей Чадов, а режиссером Владимир Нахабцев. Он прокомментировал в беседе с журналистами такую запоздалую премьеру.
"Почему так долго фильм лежал на полке, загадка. Так случается не только с плохими, но и с хорошими фильмами", – рассказал Нахабцев.
Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк появится в сериале в двух сериях. Пока сериал анонсируется на телеканале НТВ. Таким образом Анастасия Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения в новой роли, которую еще никто не видел. Остается только надеяться, что она сама сможет это увидеть.