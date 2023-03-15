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Среда 15 марта

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Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть

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Заворотнюк сняли во время процедур.

Уже который год звезда "Моей прекрасной няни" борется со страшным заболеванием – онкологией, которую ей диагностировали спустя какое-то время после рождения долгожданной дочери. Близкие актрисы особо не рассказывают о ее самочувствии. Да, и сама Анастасия Заворотнюк хранит молчание.

Все это время рядом с ней находились родные – дети и муж Петр Чернышев. Однако не так давно старшая наследница брюнетки перебралась за границу, обосновавшись с супругом в Дубае. Несмотря на то, что Анна, как и все члены семьи, оказалась разбита раком родственницы, она нашла в себе силы оставить ее. Девушка дышит полной грудью и активно ведет в соцсети. А каждый опубликованный ею кадр – сенсационный, ведь фанаты "прекрасной няни" каждый раз надеятся, что она прольет свет на состояние матери.

Дочь Анастасии Заворотнюк слила в Сеть новое видео, посмотрев которое, можно отметить, что она, условно говоря, потеряла ноги. Ведь на какое-то мгновение они оказались во власти массажистки. Видимо, девушка решила отдохнуть и расслабиться таким образом.

Стоит отметить, что Анна – единственная из всех членов семьи "прекрасной няни" рассказывает о ней. Между тем, она ни разу не говорила о том, чем могла быть вызвана онкология. Как пишет "Радио 1", страшное заболевание могут вызвать даже тефлоновые сковородки, которые выделяют токсичные вещества. Что же повлияло на здоровье Анастасии Заворотнюк, неизвестно.

15 марта 2023, 15:00
Фото: unsplash.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Последняя улыбка: фото Анастасии Заворотнюк ранят до слез

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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