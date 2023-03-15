Потеряла ноги: Сенсационные кадры разбитой раком Заворотнюк слили в Сеть

Заворотнюк сняли во время процедур.

Уже который год звезда "Моей прекрасной няни" борется со страшным заболеванием – онкологией, которую ей диагностировали спустя какое-то время после рождения долгожданной дочери. Близкие актрисы особо не рассказывают о ее самочувствии. Да, и сама Анастасия Заворотнюк хранит молчание.

Все это время рядом с ней находились родные – дети и муж Петр Чернышев. Однако не так давно старшая наследница брюнетки перебралась за границу, обосновавшись с супругом в Дубае. Несмотря на то, что Анна, как и все члены семьи, оказалась разбита раком родственницы, она нашла в себе силы оставить ее. Девушка дышит полной грудью и активно ведет в соцсети. А каждый опубликованный ею кадр – сенсационный, ведь фанаты "прекрасной няни" каждый раз надеятся, что она прольет свет на состояние матери.

Дочь Анастасии Заворотнюк слила в Сеть новое видео, посмотрев которое, можно отметить, что она, условно говоря, потеряла ноги. Ведь на какое-то мгновение они оказались во власти массажистки. Видимо, девушка решила отдохнуть и расслабиться таким образом.

Стоит отметить, что Анна – единственная из всех членов семьи "прекрасной няни" рассказывает о ней. Между тем, она ни разу не говорила о том, чем могла быть вызвана онкология. Как пишет "Радио 1", страшное заболевание могут вызвать даже тефлоновые сковородки, которые выделяют токсичные вещества. Что же повлияло на здоровье Анастасии Заворотнюк, неизвестно.