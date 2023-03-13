"Дырки уже заросли": Народ ахнул при виде заколотой Заворотнюк после терапии

На Заворотнюк нет живого места.

Российская актриса и звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк болеет раком уже четыре года. Звезда исчезла из поля зрения поклонников сразу после рождения третьего ребенка. Дочку актриса родила после ЭКО. Многие фанаты считают, что именно эта процедура спровоцировала развитие болезни у Анастасии Заворотнюк, но официально это не подтверждено.

Что сейчас происходит с Анастасией Заворотнюк, и как она выглядит, интересно всем. Поклонники ищут по крупицам хоть какую-то информацию об актрисе. Однако семья с самого начала лечения выбрала позицию молчания и не комментирует ничего.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна при этом ведет обычный образ жизни, путешествует, строит личную жизнь и общается с поклонниками, как ни в чем не бывало. На днях она рассказала, какие классные сережки купила себе, а еще проколола ухо.

Дочь Заворотнюк вышла на связь с поклонниками после косметологической терапии – чистки. Из-за этого у нее на лице были следы прыщей.

"На самом деле у меня здесь уже были проколы. Вот это сейчас лечебные сережки. Я думала, что раз они уже заросли, мне снова должны будут их проколоть. Прошло несколько лет, и дырки уже нормально так заросли... Мне все проткнули, причем буквально это было несколько секунд", – рассказала дочь Заворотнюк.

Анна добавила, что на этот раз не было особой боли, а лишь неприятные ощущения. Раньше прокол ушей ей казался более мучительным процессом. "Помню, был звук ужасный, когда хрящ прокалывали", – рассказала Заворотнюк.