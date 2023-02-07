"Чистый харассмент": вскрылся тайный роман Сотниковой с российской звездой

Новым гостем выпуска шоу Надежды Стрелец стал самый известный психолог России – Михаил Лабковский. В ходе беседы ведущая и гость затронули множеств важных тем: и рукоприкладство в отношении детей, и минусы феминизма, и популярные марафоны желаний. Поговорили они и о культуре, как русской, так и американской.
Русская, на взгляд психолога, наполнена произведениями, созданными невротиками, в то время, как американская – переполнена новыми бредовыми идеями. В качестве примера он привел жалобу своего переводчика, который боится получить судебную жалобу от персоны, которая считает себя то мужчиной, то – женщиной.
"Если я три раза ошибусь, то это уже чистый харассмент", – привел Михаил Лабковский слова своей коллеги.
Не обошла Надежда Стрелец стороной и личную жизнь психолога: спросила, почему тот не женат, как общается с женатыми женщинами и затем спросила, был ли роман между ним и Еленой Сотниковой, бывшим главным редактором журнала Elle, которая брала у него интервью в 2016 году. Михаил, как подметили некоторые, здорово занервничал и попытался "съехать" с темы, чем дал самым внимательным зрителям повод думать о том, что тайный роман Елены Сотниковой с российской звездой от мира психологии, наконец, вкрылся.
"Да явно был влюблен в Вас! Даже по интервью тому чувствуется. Вечно сбивался в ответах", – написала одна из комментаторов под фрагментом видеоролика, в котором и шла речь о романе Михаила Лабковского и Елены Сотниковой.