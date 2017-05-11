Чем опасен секс после ссоры

Известный российский психолог Михаил Лабковский провел публичную консультацию в Калининграде. Специалист ответил на самые животрепещущие вопросы мужчин и женщин об отношениях и сексе.

По словам Лабковского, многие пары практикуют секс как средство примирения после ссоры. Однако специалист уверен, что такой подход может только усложнить отношения. "Когда вы миритесь – вы объясняетесь. А когда примирение идет через секс, одна сторона все равно будет чувствует себя обиженно", – цитирует психолога "Комсомольская правда".

Как отмечает Лабковский, в 90% случаях супруги теряют интерес друг к другу из-за обид, унижений и разочарования. "Сначала перестаете уважать партнера, потом наступает отторжение, желание пропадает. Если вы восстановите отношения, то и влечение появиться. Но это достаточно трудно", – отметил специалист.

Лабковский также подчеркнул, что найти "своего" человека довольно просто. Для этого вовсе не обязательно ломать голову над тем, "нормальный" он или нет. Самое главное – прислушаться к себе. "Вы смотрите на себя. Устраивает ли он вас или нет? Как только возникает первая странная или неприятная для вас ситуация, вы говорите – это ненормально, еще раз повториться – уйдете. Если ситуация повторяется, вы разворачиваетесь и уходите. При этом не надо говорить, что я тебя предупреждала и так далее", – пояснил психолог.

Также специалист ответил на вопрос о комлексах по поводу внешности, которые терзают многих женщин в постели. По словам Лабковского, в момент близости мужчины обращают внимание не на недостатки партнерши, а на то как она относится к сексу. Именно поэтому специалист порекомендовал дамам отбросить стеснение в спальне и сосредоточиться на процессе.