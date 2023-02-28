Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Вторник 28 февраля

18:40Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж! 18:20Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 8 марта 18:00"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева 17:40"Последние дни": Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок 17:20Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли 17:00Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию 16:40"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны 16:20"Наркотик": Раскрыта страшная зависимость съехавшего с катушек на чужбине Панина 16:00Плюнувший на красавицу Медведеву Милохин бомжует на чужбине с протянутой рукой: Ни рубля 15:40Бывшую жену Смольянинова* после исчезновения застукали за ласками с женщиной 15:20"Проверка на прочность": Супруга Александра Малинина высказала мнение о женихе дочери 15:00Надула россиян на круглую сумму: Сбежавшая за бугор Литвинова спелась со знаменитой мошенницей 14:40"Работает не так, как мы думали": В Рижском театре раскрыли истинную причину устранения Хаматовой 14:20Бунт при дворе? Люди отказываются бесплатно работать на коронации Карла III 14:00"Прелесть моя": женатого Кончаловского застукали в объятиях блондинки 13:40В Череповце жена хоккеиста "Северстали" сбила ребенка 13:20Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично 13:00"Роман окончен": Папаша Виторган выставил на улицу Нинидзе с ребенком на руках 12:40"Ухожу к другой": поверивший в себя Костомаров оставил любимую ради Анны Семенович 12:20"Надо было больше стараться": Сбежавшую из России Хаматову погнали в шею за день до премьеры 12:00В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 11:40"Пропало желание петь": Башмет рассказал о жизни 79-летней Синявской после смерти Магомаева 11:20Большое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 11:00"Зачем на всю страну?": Раздвинувшая ноги Тодоренко создает третьего ребенка с Топаловым на камеру 10:40На востоке Турции случилось еще одно землетрясение 10:20"Я люблю твои губы алые – большие и малые": хирург рассказал всю правду об интимной пластике 10:00Изрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве 09:40"В голове не укладывается!": Панкратов-Черный осудил предавшего Родину Урганта 09:20Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России 09:00Животика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 08:40Несчастный случай или убийство? Фанаты несут цветы на могилу Галкина 08:20"Прежде чем подписывать": стало известно об уловках кредитных договоров 08:00Новых строек в России стало вдвое меньше 06:49"Банка без подтеков и ржавчины": как правильно выбрать кильку в томатном соусе 04:08"Удивление и разочарование": замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю 02:37"Они вместе": Женившийся на молодой Прилучный воссоединился с Муцениеце 00:05Онисимов день: традиции и приметы на 28 февраля 22:00"Не мешать": беременные зайчихи из Подмосковья готовятся рожать 21:40Развод: Подольская выставила Преснякова и поставила точку 21:20"Мы в браке": скрытный партнер Бузовой заявил о пополнении в семье 21:00"С дикой болью": у родившей в 45 лет Орловой разрыв костей 20:40Производство легковых автомобилей в России упало на 66% 20:20По стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 20:00"Очень расстроилась": заставшая Лепса с любовницей Барановская выплеснула чувства 19:40"Отчаянный": ходивший от Варум налево Агутин спровоцировал развод 19:20Группа компаний Heineken сворачивает бизнес в РФ к лету 2023 года 19:00"Интимную стрижку окрашивал": раздвинувшая вход в "рай" Волочкова наняла мужчину для утех 18:40"Подставила": воюющий Бероев сорвался на предательницу Хаматову из-за денег 18:20Варикоз: как победить болезнь и улучшить качество жизни 18:00Поступила срочная информация о состоянии задыхающегося Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Последние дни": Выкатившая беременное пузо молодуха Прилучного озвучила срок

1598

Живот у жены Прилучного огромный!

После громкого развода с Агатой Муцениеце знаменитый актер начал отношения с молодой коллегой Зепюр Брутян. Интересно, что изначально многие этот союз считали пиар-ходом. Но в итоге все оказалось серьезно: Павел Прилучный женился на своей избраннице.

Почти сразу после свадьбы поползли слухи о беременности актрисы. Бдительные поклонники стали замечать изменения в фигуре вечно стройной звезды, при этом сама она делала вид, будто никакого интересного положения нет. Только сейчас жена актера перестала скрывать радостное событие в семье.

В микроблоге Зепюр Брутян появилось новое видео: надев обтягивающее боди, она выкатила перед зеркалом свое уже довольно огромное беременное пузо. Девушка находилась в студи и, судя по всему, готовилась к фотосессии, которая может стать официальным заявлением о скором прибавлении в семье Павла Прилучного.

Кстати, этим роликом она прервала свое долгое молчание в социальных сетях. "Последние дни были очень насыщенными. Хотелось взять выходные и побыть больше с семье", – озвучила срок актриса, в течение которого у нее не было желания выходить на связь. Видимо, с новыми силам жена Павла Прилучного будет делиться новостями из жизни и, возможно, уже расскажет о своей беременности.

28 февраля 2023, 17:40
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

По теме

"Они вместе": Женившийся на молодой Прилучный воссоединился с Муцениеце
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Разгоряченная Андреева показала работу руками: Балдеж!

Екатерина Андреева показала детали частной жизни.

"Огромный горб": Соседов рассказал, как сейчас выглядит Пугачева

Жизнь Аллы Пугачевой не показалась сказкой.

Зависимость, ревность и контроль: во что выльется новый роман Питта после развода с Джоли

Брэд Питт рискует снова потерпеть крах.

Украла полмиллиона: Влипшую в криминал Пугачеву увезли в израильскую полицию

Пугачевой теперь не сладко.

"Объявляю о начале съемок": Опальный "предатель" Ургант возвращается на экраны

Иван Ургант больше не может молчать.

Выбор читателей

27/02ПндПо стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 27/02Пнд"Ставят свечки": произошло главное событие в борьбе Костомарова за жизнь 27/02ПндНе Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию 28/02ВтрБольшое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 27/02ПндОнкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения 28/02ВтрЖивотика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка