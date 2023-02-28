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Вторник 28 февраля

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"Они вместе": Женившийся на молодой Прилучный воссоединился с Муцениеце

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Прилучный шокировал общественность.

После скандального развода Павел Прилучный, в отличие от Агаты Муцениеце, смог обрести счастье и обзавелся новой семьей. В августе актер женился на Зепюр Брутян, и, по слухам, пара ждет ребенка. Новоиспеченные супруги постоянно мелькали на публике, однако сейчас фотографии и выходы в свет стали реже.

Зато страсти кипят в отношениях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Сначала экс-супруга актера пожаловалась на то, что тот мало времени проводит с детьми и даже не соизволил прийти на день рождения сына! А потом объявила, что через суд намерена выписать его из московской квартиры, где проживает с наследниками. Видимо, самому артисту эта новость не понравилась, ведь, со слов звезды "Закрытой школы", он даже обматерил ее.

Однако не все готовы верить происходящему. Например, в некоторых телеграм-каналах пишут, что Павел Прилучный воссоединился с бывшей ради хайпа. И все те конфликты, которые сейчас крутятся вокруг семьи, созданы ради привлечения внимания. Также пользователи поделились мнением, что больше всего это нужно как раз Агате Муцениеце: якобы она добилась славы благодаря бывшему мужу. Но нашлись те, кто эту точку зрения опроверг.

"А причем тут Прилучный? Они вместе начинали актерскую карьеру", – рассуждают пользователи.

28 февраля 2023, 02:37
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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