"Сделана операция": бросивший жену Прилучный перекроил себя

Зрители узнали интимную подробность о Павле Прилучном.

Дефекты внешности — это больная тема для многих людей. Кто-то комплексует из-за особенностей фигуры, кто-то мечтает об идеальной форме носа, третьи же мечтают о красивых ушах. Оказывается, даже среди молодых мужчин есть те, кто соглашается лечь под нож хирурга ради красоты. В их числе актер Павел Прилучный.

Стало известно, что 35-летняя звезда "Мажора" и "Закрытой школы" переживал из-за своей формы ушей. Ради приближения к идеалу Прилучный решился на пластическую операцию и сделал новую форму ушей. Если раньше они слегка торчали в сторону, то теперь они аккуратно "приклеены" к голове. Поклонники гадают, под чьим давлением Павел перекроил себя и изменил внешность.

"Даже у Прилучного того же самого — у него же сделана операция по "прилепливанию ушей к голове", — рассказал Александр Рогов на шоу Ляйсан Утяшевой.

Возможно, на пути к изменениям его поддержала бывшая жена актриса Агата Муцениеце. Напомним, что актеры закрутили роман на съемках, а уже через три месяца отправились в ЗАГС. Брак продержался целых 10 лет, но все-таки распался. Поговаривают, что бросивший жену Павел Прилучный просто влюбился в другую.

Эта "другая" в августе 2022 года стала второй женой актера. 27-летняя Зепюр Брутян вышла замуж за Павла Прилучного. Скоро пара станет родителями малыша.