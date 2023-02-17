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Пятница 17 февраля

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"Время не вернуть": синий Маликов пустился в пляс после развода

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Дмитрий Маликов показал свою сущность.

Советский и российский музыкант и певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил супругу с Днем Святого Валентина. 53-летний мужчина опубликовал семейное фото с женой Еленой Маликовой и подписал его стихами о любви и верности. После всех слухов о факте развода, пара достаточно резко опровергла любые домыслы. Поклонники оценили такой романтичный жест, заметив тем не менее легкую нотку грусти.

"Такие красивые и молодые… жаль, время уже не вернуть!" — написала одна из поклонниц Дмитрия Маликова.

С другой стороны, артист отказывается записывать себя в старики. Он постоянно общается с молодыми звездами и блогерами, узнает тренды и даже пытается им соответствовать. Однажды он записал совместную песню с ютуб-блогером Юрием Хованским под названием "Спроси у своей мамы". А на новом видео, опубликованном в социальной сети, и вовсе пустился в пляс, нацепив синий кудрявый парик — прямо как тиктокер.

Необычный головной убор, кстати, отлично сочетается с цветным костюмом звезды, и вот полностью синий Дмитрий Маликов в компании молодых кривляется на камеру. Так музыкант завоевывает любовь все новой и новой аудитории. А судя по лайкам и комментариям — весьма успешно.

17 февраля 2023, 20:20
Дмитрий Маликов. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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