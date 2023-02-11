"Шли к своей цели": ушедший от жены налево Маликов рассказал о грядущем прибавлении

Дмитрий Маликов не удержался от громкого заявления.



Достаточно активную социальную жизнь ведет Дмитрий Маликов: регулярно выкладывает то музыкальные ролики, то делится снимками из личной жизни. Недавно он и вовсе стал продюсером музыкального спектакля, на который всеми силами зазывал своих подписчиков.

Ознакомившиеся с сайтом мероприятия, а в особенности с разделом "Создатели" были немного расстроены тем, что снимки супругов Маликовых оказались размещены порознь. Визуально ушедший от жены налево Дмитрий оказался разделен с Еленой фотографией чужой женщины. Но что уж поделать, если по логике размещения после должности "Генеральный продюсер" было решено поставить позицию "Режиссер"...

Но поклонники пары могут не переживать: в звездной семье Дмитрия и Елены Маликовых все гладко и они по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. А тогда, когда в семье все гладко, то и в рабочих делах супругов ждет успех.

"Спектакль даёт хорошие впечатления и мысли: вот какая судьба, вот как шли к своей цели, вот как нелегко было им", – поделилась отзывом о спектакле одна из зрительниц.



К слову, Дмитрий Маликов крепко задумался о том, как можно стать еще популярнее. Приняв важное решение, он рассказал о грядущем прибавлении своим подписчикам. Оказалось, что певец решил завести себе страничку в новой социальной сети "Россграм", разработанному взамен запрещенному в России сервису.

Так что Дмитрий, Телеграм-каналу которого не удалось раскрутиться так же мощно, как аккаунту в запрещенной сети, решил сделать ставку на новою российскую разработку. К слову, в американском сервисе для фотографий у Дмитрия Маликова 601 тысяча поклонников, а в Телеграме – всего 666 человек.

