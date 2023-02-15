Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не дожила до 47: актрису Екатерину Гусеву закололи неизвестные "Сегодня мы семья": родившую сына и дочь Кабаеву поздравляют с законным браком Надо жить дальше: Чернышев ушел из жизни безнадежной Заворотнюк Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша

Лента новостей

Среда 15 февраля

16:00Наша новая Пугачева: бросившая спорт Алина Загитова теперь зовется певицей 15:40"Разводитесь”: сытый по горло Маликов выставил жену после плевка за измены 15:20Полезно и вкусно: как сделать напиток на основе простой воды 15:00"Давно эмигрировал": младший сын Орбакайте провернул хитрую авантюру 14:40"Незаменим": всего один продукт при повышенном холестерине творит чудеса 14:20"Умерла в своем доме": Родные в шоке из-за неожиданной смерти 51-летней Кудрявцевой 14:00Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь 13:40"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком 13:21"У них появился ребенок": чем безголосая Нетребко покорила влиятельного любовника 12:40"Это не ребенок, это кукла": Потерявшая малыша после родов Орлова нашла замену 12:20"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала 12:00Пощады не будет: палачам взрезанного Костомарова светит тяжкое наказание 11:43"Из носа течет ручьем": как защитить организм от аллергии перед сезоном цветения 11:23"Без трусов?": Раскоряченная на кровати любовница Виторгана засветила пышную растительность 11:00"Чучело гороховое": Молодящаяся мать Королевой отвернулась от дряхлого старика 10:40Самые низкие цены на бензин: где заправка авто выходит дешевле 10:20"Люблю мужа": Сбежавшая из России Кабаева похвасталась дорогим подарком 10:00Зверские побои и смерть в наказание: семейная трагедия маленького дома потрясла весь мир 09:40“Дети, алкоголь, драки”: отношениям Лепса и Барановской не дали шанса 09:20Поезд насмерть сбил школьницу после свидания в День влюбленных 09:00Жизнь на 180 градусов: выброси мусор из дома по формуле багуа и желания сбудутся 08:40Купить квартиру и остаться в дураках: как обманывают на рынке недвижимости 08:20"Попала в сложную ситуацию": друг обвинил Галкина* в несчастьях и моральном тупике Пугачевой 08:00"Держать на расстоянии": психолог дал советы по отношениям с бывшим 06:36Церковь против мистики: как избавиться от пристрастия к гаданию 04:27Доля сделок с ипотекой выросла на 13% 02:10В Подмосковье продано жилья на 390 млрд 00:03Сретение Господне: традиции и приметы на 15 февраля 22:00"Последствия болезни": Билан остался без голоса 21:40Максимальная токсичность: какие фразы могут испортить отношения 21:00На востоке Москвы в гаражах произошел крупный пожар 20:40Пуговка из "Папиных дочек" наотрез отказалась от съемок: Не хочу 20:00Опасная болезнь мучает Пригожина: что же случилось? 19:00"Кто этот мужчина?": Скрывающая личную жизнь Лорак показала новую любовь 18:40Умер сын основателя Toyota 18:00"Пасть порву": скандалистка Сябитова призналась в истинном отношении к Гузеевой 17:40Ампутация не поможет? Врач дал неутешительный прогноз по лишившемуся конечностей Костомарову 17:20На шесте: Невестка-стриптизерша предъявила пикантные подробности жизни с сыном Королевой 17:00Избитый Джиган поставил точку в вопросе о разводе с Самойловой: Кто сказал, что будет легко? 16:40Поступила срочная информация о госпитализированном Борисе Щербакове 16:20"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 16:00Простая вода за счастье: потерявшая все беглянка Пугачева ютится с детьми в крохотном домике 15:40Не звезда: Злющая Меньшова спустила с небес на землю выскочку Бузову 15:20В Ярославской области взорвалась резервная ветка газопровода 15:00"Половина": Мать пережившего ампутацию Костомарова раскрыла правду об оставшейся части его тела 14:40"Мысли разбежались": жена сопроводила Газманова в последний путь 14:20Выжившая из ума Брыльска оправдалась за хамство после нападения толпы: Я люблю Россию 14:00Останутся лишь туловище и голова: врач предупредил о риске ампутации рук и ног Костомарова целиком 13:40В Московской области прикрыли подпольную контору по легализации мигрантов 13:20"Она потеряла очарование": Взявший в жены молодуху Гордон объявил об уходе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Разводитесь”: сытый по горло Маликов выставил жену после плевка за измены

365

Что не так с браком певца?

Народный артист России Дмитрий Маликов поженился более 30 лет назад. И хоть певец считается примерным семьянином, а его брак – довольно крепким, особенно по меркам отечественного шоу-бизнеса, личная жизнь звезды эстрады постоянно у всех на устах.

Кажется, исполнитель хита "С чистого листа" уже сыт по горло бесчисленными обвинениями в неверности, которые появляются и в СМИ, и в социальных сетях. Дмитрий Маликов неоднократно получал плевки за измены от злых языков. Однако примечательно, что ни разу анонимные злопыхатели не предоставили публике хоть каких-то доказательств.

Так что Дмитрий Маликов не только активно занимается карьерой, но и наслаждается семейной жизнью. Певец воспитывает маленького сына Марка. Наследник музыканта появился на свет в 2018 году. А его дочь Стефания 2000-го года рождения уже закончила учебу на факультете журналистики МГИМО и занимается выпуском собственного бренда одежды.

На днях Дмитрий Маликов выставил супругу в социальных сетях. Он опубликовал пост, в котором поздравил Елену Изаксон с днем рождения с помощью совместных фото. Певец в очередной раз подчеркнул, насколько сильные чувства испытывает к любимой. Музыканта поддержали его фанаты. "А говорили, вы нашли другую, разводитесь. Счастья вам неземного!" – написала alesiakanloeva.

15 февраля 2023, 15:40
Дмитрий Маликов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

По теме

"Забрали из роддома": опухший Маликов предъявил новорожденную кроху после слухов о разводе
Дмитрий Юрьевич Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Наша новая Пугачева: бросившая спорт Алина Загитова теперь зовется певицей

Сбежавшей Пугачевой нашли замену?

"Давно эмигрировал": младший сын Орбакайте провернул хитрую авантюру

Сын Орбакайте обдурил всех.

"Умерла в своем доме": Родные в шоке из-за неожиданной смерти 51-летней Кудрявцевой

Что случилось с Кудрявцевой?

Развод к лицу: 63-летний Николаев представил новую любовь

Николаев ушел от певицы.

"Нравится голышом": показавшую прелести Дарью Мороз сравнили с мужиком

Дарья Мороз шокировала россиян.

Выбор читателей

13/02ПндВторой Панин: рванувший из России с позором Милохин подставил зад волосатым мужикам 14/02Втр"Как у козы": Оголившую дряхлые груди на улице Волочкову облили помоями 14/02ВтрЖизнь продолжается: 72-летняя вдова Кобзона готовится к очередной свадьбе 13/02ПндВыигрыши в "Русском лото" – фейк? Разбираемся, как обманывают лотереи и правда ли это на самом деле? 13/02Пнд"Не зря волновались": не стало Дмитрия Дюжева 13/02ПндПопалась, дорогуша! Схватившая ценности Кабаева валит из России