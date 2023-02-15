"Разводитесь”: сытый по горло Маликов выставил жену после плевка за измены

Что не так с браком певца?

Народный артист России Дмитрий Маликов поженился более 30 лет назад. И хоть певец считается примерным семьянином, а его брак – довольно крепким, особенно по меркам отечественного шоу-бизнеса, личная жизнь звезды эстрады постоянно у всех на устах.

Кажется, исполнитель хита "С чистого листа" уже сыт по горло бесчисленными обвинениями в неверности, которые появляются и в СМИ, и в социальных сетях. Дмитрий Маликов неоднократно получал плевки за измены от злых языков. Однако примечательно, что ни разу анонимные злопыхатели не предоставили публике хоть каких-то доказательств.

Так что Дмитрий Маликов не только активно занимается карьерой, но и наслаждается семейной жизнью. Певец воспитывает маленького сына Марка. Наследник музыканта появился на свет в 2018 году. А его дочь Стефания 2000-го года рождения уже закончила учебу на факультете журналистики МГИМО и занимается выпуском собственного бренда одежды.

На днях Дмитрий Маликов выставил супругу в социальных сетях. Он опубликовал пост, в котором поздравил Елену Изаксон с днем рождения с помощью совместных фото. Певец в очередной раз подчеркнул, насколько сильные чувства испытывает к любимой. Музыканта поддержали его фанаты. "А говорили, вы нашли другую, разводитесь. Счастья вам неземного!" – написала alesiakanloeva.