"Пора": завонявшего старика Якубовича погнали с Первого канала

Телеведущий постоянно попадает в скандалы.

Народный артист России Леонид Якубович прославился на всю страну как бессменный ведущий программы "Поле чудес" на Первом канале. За годы выхода капитал-шоу в эфир 77-летний актер неоднократно попадал в неоднозначные, комичные и скандальные ситуации.

Леонид Якубович ведет любимую миллионами телевизионную игру уже более 30 лет. За это время гостями программы становились как знаменитости, так и совершенно обычные люди со всех уголков России. Однако далеко не всегда артисту удавалось найти общий язык с участниками эфира.

Недавно за барабаном оказалась жительница Камчатки. По доброй традиции, она привезла на "Поле чудес" гостинцы, в числе которых были бусы из сушеной рыбы. Благо, телевизионный экран еще не умеет передавать запахи. Можно только представить, насколько сильно завонял нацепивший подарок Леонид Якубович.

И все могло закончиться весело, если бы ведущий правильно подобрал слова. Однако вместо благодарности пускай и за сомнительный презент он нелестно отозвался от жителях Камчатки, почему-то сравнив их с чукчами и идиотами. Разумеется, риторика актера вызвала бурную негативную реакцию.

Леонид Якубович, конечно, извинился за неуместные высказывания, однако скандал зрителям передачи запомнился. Зато другой эфир прошел с большим позитивом. Участница преподнесла телеведущему бусы из туалетной бумаги.

Повеселились гости "Поле чудес" и на эфире, когда Леонид Якубович принялся изображать игру на саксофоне. Артист наяривал рукой и забрызгал слюной съемочную площадку. Зрители шоу отреагировали с иронией.

В комментариях к новости "Дни.ру" люди погнали Леонида Якубовича с Первого канала, предложив престарелому ведущему отдохнуть. "Пора на отдых! Усталость и возраст", – написала одна из читательниц.