Пощады не будет: палачам взрезанного Костомарова светит тяжкое наказание

Палачам Романа Костомарова не сдобровать.

С начала января знаменитый фигурист находится в больнице. Туда Роман Костомаров попал с пневмонией и гриппом. В тяжелом состоянии он был помещен в реанимацию, а болезнь оказалась настолько серьезной, что спортсмена сразу же подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Родственники решили не разглашать информацию о его состоянии. За них это делают СМИ, сообщая все более пугающие новости. Пресса и "источники из медицинских кругов", на которые она ссылается, стали для олимпийского чемпиона этаким палачом, постоянно извещая о том, что спортсмену отрезают конечности. На прошлой неделе акулы пера писали о том, что звезда лишилась ног, а на этой – обеих кистей.

В конце концов на связь вышла мать Романа Костомарова, сообщив, что половина информации из прессы на самом деле ложь. К тому же она заверила, что информация об ампутации кистей – неправда. Журналисты поговорили с юристом и выяснили, что грозит условным палачам, возможно, распространяющим клевету.

Эксперт заверил, что возможность понести тяжкое наказание за распространение лживой информации есть. Если СМИ раскроют свой источник, то пощады явно не будет.

"Если это окажется медицинский сотрудник, то здесь могут применить и меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения", – поделился Антон Крючков.

Стоит отметить, что такие новости не только будоражат общественность, но и морально травмируют семью тяжелобольного Романа Костомарова. Причем в то время, когда ей точно нужны тишина и поддержка.