Прощальный взгляд: признанного мертвым внука Пугачевой проводили в последний путь 1 января

Внук Аллы Пугачевой был весь одет в черное, как и его молодая жена. На записи, попавшей в Сеть, запечатлен последний момент их жизни, который внезапно оборвался...



После того, как минувшей осенью Никита Пресняков сделал "вжух" и оказался в Америке, по Сети поползли слухи о возможном разладе в паре внука Аллы Пугачевой и Алены Пресняковой. Молодой человек уехал в США в одиночестве, оставив супругу в России, где та, то ли от грусти, то ли от скуки, стрекозой скакала по тусовкам.

Но, к явному неудовольствию сплетников и хейтеров, пара воссоединилась: Краснова, судя по всему закончив все дела в Москве, перебралась под крыло мужа в Лос-Анджелес, где продолжили делать романтический контент. Теперь же Никита и Алена отправились в Беверли-Хиллс, где накануне Нового года заселились в отель, откуда смогли порадовать подписчиков, явив им свои светлые лики.

На ролике, которым поделились журналисты Пятого канала, Алена Преснякова, затянутая в латекс, суетится перед зеркалом, пытаясь показать себя со всех выгодных ракурсов, а затем переводит объектив камеры на мужа. Внук Аллы Пугачевой, которого его поклонники недавно признали мертвым, желая сравнить его с покойным Куртом Кобейном, нарядился в черный костюм и забежал в лифт. Бросив на зрителей прощальный взгляд, Никита Пресняков принял экстравагантную позу, а затем видео оборвалось...



Таким образом подписчики внука Аллы Пугачевой и его жены проводили супружескую пару в последний путь 1 января, ведь, охваченные праздничной радостью возлюбленные не вернулись в номер до тех пор, пока не закончилось празднование.



Так что на данный момент у молодых разводом не пахнет, хоть о будущем пары никому неизвестно, даже всезнающей Алле Пугачевой. Зато, как сообщают корреспонденты Ura.ru, шаманы предсказывают России и ее жителям "хороший день и хороший год".

