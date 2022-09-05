Штаны в доме есть: разведенка Гагарина показала нового хахаля

Полина Гагарина, как и любая другая женщина, хочет иметь рядом сильное мужское плечо. В декабре 2020 года она развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым после 6 лет брака.
Сразу же после развода Гагарина улетела в Турцию с новым кавалером: музыкальным продюсером ChinKong (Настоящее имя – Владимир Чиняев — Прим. ред.). Любовники успели слетать на Мальдивы, но и этот роман, по всем признакам, приказал долго жить.
На днях Полина Гагарина решила подразнить подписчиков своего Телеграм-канала мужским кусочком. Выложила фото, где прижимается к плечу и щеке высокого брюнета. С какой целью разведенная Гагарина показала нового хахаля?
Подписчики считают, что Полина решила уколоть бывшего мужа Дмитрия, показав, что мужские штаны дома есть. Напомним, с Исхаковым певица рассталась не на хорошей ноте и до сих пор обменивается колкостями в социальных сетях.
Фолловеры сразу же принялись гадать: кто же тот таинственный незнакомец? Впрочем, долго им этого делать не пришлось. Полина сама с радостью рассекретила личность спутника. Им оказался Дима Билан. Исполнители провели время вместе поучаствовав в фотосессии. "Проводили летние закаты", – подписала фотосет Полина Гагарина.
Просмотрев оставшиеся снимки, поклонники вздохнут или выдохнут: судя по языку тела Димы Билана, любовных отношений с Полиной Гагариной не будет. Исключительно творческие.