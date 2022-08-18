"Транс какой-то": лишившаяся груди Гагарина довела народ до рвоты

После "Фабрики звезд" Полину Гагарину запомнили как аппетитную певицу с пышными формами, но вскоре она решила изменить себя и превратилась в стройную лань, победив комплексы. Однако в последнее время Гагарину все чаще упрекают в чрезмерной худобе и даже непривлекательности. Фанаты считают, что артистке пора перестать худеть.
На днях Гагарина выложила в своем аккаунте свежее фото, на кадрах которого предстала на пляже турецкого Бодрума. Певица высоко прыгнула, застыв в воздухе в полете. Она была в купальнике, так что поклонники смогли в деталях рассмотреть стройное тело звезды.
"Спасибо всем, кто был вчера на концерте. Был очень теплый вечер, а сегодня денек передышки перед серьезным забегом"6 – написала Гагарина.
Однако поклонникам было уже не до ее творчества. Взглянув на фото, многие прислали ей смайлики в виде рвоты и отметили, что грудь певицы куда-то исчезла.
"Мне кажется, вам надо остановиться худеть"; "Полина, вам можно живот не втягивать"; "А зачем грудь носить перестала? На "Фабрике" же всегда с ней ходила"; "Пора начинать кушать"; "Там нечего втягивать"; "Красавица, но нужно немножечко поправиться"; "Слишком худая"; "Где грудь? Это не про женственность и сексуальность, транс какой-то, без слез не взглянешь", – написали фолловеры.