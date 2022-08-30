Тихушница Гагарина облизала здорового мужика у всех на глазах: Муж забыт

Несколько лет назад певица и победительница "Фабрики звезд – 2" Полина Гагарина развелась со вторым мужем — фотографом Дмитрием Исхаковым. По слухам, брак распался из-за поведения супруга — в отношениях он был настоящий "тиран".
Прошлое больше не мучает артистку, муж забыт. В своем микроблоге Полина поделилась неоднозначной фотографией. На нем улыбающаяся Гагарина у всех на глазах нежно придерживает и приобнимает за плечо неизвестного мужчину, чуть ли не облизывая. Чтобы поцеловать здорового мужика, певице точно придется надеть каблуки.
"Билан?", "Лазарев?", "А это не сынишка?" – попытались разведать в комментариях.
Как бы подписчики звезды не старались, но так и не смогли с достоверностью узнать незнакомца. Сама девушка добавила интриги и подписала фотографию двумя актуальными вопросами: "Ваши идеи: кто он? И что у нас с ним?".
Тихушница Гагарина скрывает и не комментирует личную жизнь. После второго развода ей приписывали роман с неким влиятельным продюсером, но догадки так и остались догадками. Кто знает, может и таинственный мужчина на интимной фотографии — это партнер по съемкам или автор совместного хита?