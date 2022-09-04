На Первом канале вскрыли страх Гузеевой: Пробует впервые

Недавно стало известно, что 63-летняя Лариса Гузеева заменит 55-летнего Дмитрия Нагиева в качестве ведущего развлекательного шоу "Голос" на Первом канале. Эта новость вызвала массу слухов и инсинуаций.
Накануне генеральный продюсер Юрий Аксюта заявил, что Дмитрий Нагиев сам принял решение о творческой паузе. При этом для Гузеевой это приглашение стало неожиданностью.
Деятель раскрыл страх телеведущей. Аксюта сообщил, что "главная сваха страны" даже испугалась сразу принять предложение.
"Она сначала испугалась, сказала: "я, конечно же, подумаю", но я знаю, что это слово "я подумаю" означало слово "я согласна", — цитирует продюсера РИА Новости.
Аксюта добавил, что через какое-то время Гузеева действительно согласилась вопреки сомнениям. Хоть у Ларисы Андреевны хватает телевизионного опыта, но вечерние проекты такого масштаба она никогда не вела. Она попробует себя в этой роли впервые.
Стоит отметить, что Дмитрий Нагиев вел "Голос" на протяжении десяти лет. Гузеева убеждена, что мужчинам на телеэкране в российских реалиях позволяется гораздо больше, чем женщине. Это касается и внешнего вида, считает ведущая.