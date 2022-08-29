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Шоу-бизнес
"Вместе навсегда": Раздвинувшая ноги блудница Гузеева предалась страсти с горячим юнцом

"Вместе навсегда": Раздвинувшая ноги блудница Гузеева предалась страсти с горячим юнцом

Лариса Гузеева, как оказалось, не самая верная дамочка.
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Звезда шоу "Давай поженимся" не на долго покидала Россию. Из-за закрытия проекта с участием актрисы, у нее внезапно появилось много времени на себя, вот она и решила отправиться в Болгарию, чтобы отдохнуть. К счастью, сейчас теледива уже дома, а накануне Лариса Гузеева посетила своего любимого мужчину, которому неожиданно созналась в изменах.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Знаменитой брюнетке уже давно за шестьдесят, так что, неудивительно, что она трепетно относится к своему здоровью. Как оказалось, время от времени она ходит к массажисту, чтобы снять напряжение с ног, ведь в силу своей работы она все время на бегу. Собственно, актриса и отправилась на очередной сеанс к своему любимому специалисту по имени Михаил.

Лежа на кушетке с раздвинутыми ногами она сняла бородатого юнца в белой футболке, который с явным усердием массировал ей стопы. "Я тебе изменяла все лето!". – огорошила признанием мужчину Лариса Гузеева. Как оказалось, за время расставания она, условно, повела себя как блудница и успела сходить к другому специалисту. Массажист, к слову, эту новость воспринял спокойно утешил клиентку, напомнив, что теперь-то они снова вместе!

"Вместе, да, и я уже надеюсь, навсегда!" – с удовольствием в голосе произнесла Лариса Гузеева, которая, этой нежной фразой можно сказать, предалась страсти с молодым массажистом.

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Лариса Гузеева. Фото: Roman Denisov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 29 августа 2022, 14:58 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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