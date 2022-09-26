"Пять месяцев не было и опять": страдающая от боли Кудрявцева призналась в недуге

Телеведущей Лере Кудрявцевой нередко приходится решать проблемы со здоровьем.



Некоторое время назад Лера Кудрявцева призналась, что все чаще испытывает тревогу и подавленное состояние. Плохое самочувствие днем не компенсируется ночью — ведущая страдает еще и от бессонницы.

Беда не приходит одна. На днях подписчикам своего микроблога Лера призналась еще в одном недуге. "4 день мигрень. 5 месяцев не было и опять :( Психосоматика или нервы уже не суть", — рассказала ведущая о причинах плохого самочувствия.

В своих социальных сетях Лера Кудрявцева подробно описала свое состояние в последние дни. Эмоции и переживания на фоне недавних событий вылились в большое рассуждение о мужчинах в России, их образе жизни и поведении. Страдающая от головной боли Кудрявцева поделилась, что страх — это нормальное явление. Так организм готовится совершить действие. По мнению ведущей, не нужно корить себя за это чувство, но мужчина должен контролировать свой страх в присутствии женщины.

Несмотря на такое замечание, Лера Кудрявцева решила напомнить подписчицам, кто их окружает. "У нас есть мужики, их очень много! Настоящие, мужественные, классные, сильные, бесстрашные!" —рассыпается в эмоциях теледива. В конце поста Лера добавила, что этими словами ей просто захотелось поддержать людей в непростое время.