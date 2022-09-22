"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе

Лера Кудрявцева нарушила запрет и рискнула собственной жизнью. Итог был страшен.

Российская ведущая Лера Кудрявцева всегда открытая и жизнерадостная, и почти никогда не жалуется на жизнь. Но ситуация в мире глубоко задела ее, поэтому она не смогла промолчать. В своем аккаунте Кудрявцева накатала огромный пост, который скорее можно назвать криком души. Звезда вспомнила времена пандемии коронавируса, и отметила, что берет свои слова обратно о том, что ее уже нечем удивить.

Лера Кудрявцева вспомнила всю свою жизнь. Как выяснилось, она всю жизнь подвергала себя риску, мучалась и страдала. Звезда вспомнила свою юность на Бабушкинской в Москве. После развала СССР и путча времена были неспокойные.

"Был комендантский час, и ночью нельзя было выходить из дома. А я была молодая и поперлась бегом к подруге, и услышала автоматную очередь вслед... Горбачев-Ельцин, штурмы Останкино, лихие 90-е (бандитизм) меня увозили за МКАД в лесополосу вместе с машиной и выкидывали из нее", – вспомнила ужасное время Кудрявцева.

Поклонники поддержали ее и отметили, что времена сейчас действительно непростые. "Как будто в фильме, а не в реальности все, что происходит", "Все надеялись до последнего", "Это жизнь!"; "Вся страна в шоке!" – отметили фолловеры.

Напомним, ранее муж Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, заявил, что переживает из-за своего возраста. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".