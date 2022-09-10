"Выковыривали из мышц": Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях операции

Лера Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях операции. Ведущая предостерегла женщин, которые хотят последовать ее примеру.



Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что пользовалась услугами пластического хирурга. Ведущая еще в "нулевых" сделала операцию по увеличению груди.

В определенный момент врачи обнаружили, что у нее лопнул левый имплант. Три года назад знаменитости пришлось перенести срочную операцию, чтобы иссечь силикон из тканей.

После всего, что Кудрявцевой пришлось пережить, ведущая заняла радикальную позицию в вопросах манипуляций со своей внешностью.

Телеведущая предупредила девушек об опасности пластических операций. Она вспомнила, что пять лет жила с лопнувшим имплантом. Кудрявцева даже не осознавала, что с ней происходит, поскольку ничего не чувствовала.

Дело в том, что силикон растекся по всему организму, но хирурги утверждали обратное. "Он мигрировал и превратился просто в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц. Вот сейчас я думаю: “Нафига я это сделала? Ну зачем?" Вот такая глупость", — поведала Кудрявцева в проекте "Нулевые. Блеск и нищета гламура" на канале Муз-ТВ.

Ранее звезда рассказывала, как лопнувший имплант повлиял на ее организм. "15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала "синдром хронической усталости", — жаловалась она. Стоит отметить, что вычищение силикона из организма заняло четыре часа.