"Выковыривали из мышц": Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях операции

Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что пользовалась услугами пластического хирурга. Ведущая еще в "нулевых" сделала операцию по увеличению груди.
В определенный момент врачи обнаружили, что у нее лопнул левый имплант. Три года назад знаменитости пришлось перенести срочную операцию, чтобы иссечь силикон из тканей.
После всего, что Кудрявцевой пришлось пережить, ведущая заняла радикальную позицию в вопросах манипуляций со своей внешностью.
Телеведущая предупредила девушек об опасности пластических операций. Она вспомнила, что пять лет жила с лопнувшим имплантом. Кудрявцева даже не осознавала, что с ней происходит, поскольку ничего не чувствовала.
Дело в том, что силикон растекся по всему организму, но хирурги утверждали обратное. "Он мигрировал и превратился просто в такую кашу, которую выковыривали у меня из мышц. Вот сейчас я думаю: “Нафига я это сделала? Ну зачем?" Вот такая глупость", — поведала Кудрявцева в проекте "Нулевые. Блеск и нищета гламура" на канале Муз-ТВ.
Ранее звезда рассказывала, как лопнувший имплант повлиял на ее организм. "15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала "синдром хронической усталости", — жаловалась она. Стоит отметить, что вычищение силикона из организма заняло четыре часа.