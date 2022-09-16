Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Пятница
16 сентября
Лента новостей
09:48
"Провокация, подлость и глупость": Сухоруков взбешен беспардонной выходкой Мерчелли из "Моссовета"
09:46
"Бабка-рептилоид": подтвердились магические способности Елизаветы II
09:19
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
09:00
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
08:50
"Он опасен для людей": пропившему последние штаны Панину затребовали врача
08:47
Ждавшая двух богатырей раскабаневшая Федорова раскрыла подробности родов: Было очень непросто
08:00
Потеря ребенка, брак с иностранцем и молодой жених: как складывалась личная жизнь Ангелины Вовк
06:31
Более 50% долга по кредитам – ипотека
04:11
"Адская боль": выгнавшая мужа Бородина вывернула наружу страшные секреты
02:13
В Крыму рухнул спрос на жилье
00:07
День Домны: народные приметы 16 сентября
21:59
Выгнала из дома: воссоединившаяся с проблемной дочерью Успенская приняла трудное решение
21:53
"В нашу породу пошел": отец Фриске приписал себе музыкальные успехи внука
21:42
В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
20:23
Не с кем оставить? Бросившая Николаева Проскурякова притащила дочь на съемки
20:10
В Зауралье трактор развалился на несколько частей из-за аварии
19:02
Устала: Нечесанная Тодоренко в растянутой кофте собралась бросить детей и мужа
18:17
Отбирали половину гонораров: объявлено о дерзком нападении на Киркорова
17:47
"Страшное предательство": Машков засветился с молодой красоткой
16:32
Пять миллионов за концерт: тяжелобольной Губин изменил имя и запел шансон
16:27
"Настояла жена": никому не нужный Петросян на старости лет обзавелся недвижимостью за границей
15:58
Выступавший более 40 лет Шифрин сообщил о времени своего ухода со сцены на пенсию
15:42
Обязан ей: Перед смертью Пьер Нарцисс пообещал Кате Лель передать особую ценность
14:54
Излечившийся Малахов променял жену на губастую брюнетку: Как банально
14:48
Грязное лицо и растрепанные волосы: После ухода мужа к грудастой блондинке Валерия стала замухрышкой
14:46
"Застал Наташу с футболистом": бросивший Подольскую с детьми Пресняков поставил точку в отношениях
14:40
Мытищинские врачи восстановили человеку лицо после страшной аварии
14:30
На Урале мужчина помер посреди улицы после харкания кровью
14:19
Кинутая Николаевым Проскурякова подыскала нового отца для маленькой дочери: Прям семья
14:04
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
14:00
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
13:56
Вернулся другой человек: Воропаева о неузнаваемой после очередной пластики 73-летней Пугачевой
13:28
"У меня-то все получится": старуха Сябитова насела на любителя малолеток Ди Каприо
13:27
На выходных в Москве наконец потеплеет
13:13
Вылизавшая длинный стручок Волочкова попросила голого Джигурду ублажить ее: Для сексуальных утех
12:11
Проводили с почестями: Сгоревшего заживо 38-летнего Шаляпина с обезображенным лицом похоронили
11:51
"Сумасшедшая": вдова и любовница Пьрера Нарцисса устроли мордобой на поминках
11:49
Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги
11:26
Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 сентября
11:24
Прилучный после свадьбы швырнул использованную молодуху как никчемный мусор: Спать без обязательств
11:01
Жуткие похороны: лишившийся рассудка стражник рухнул у гроба Елизаветы II
10:50
Развод по расчету: в России изменили правила раздела имущества
10:18
"Грязь и низость": Рудковская отбила 9-летнего сына у обнаглевшей хамки Тюльпановой
10:12
Решившая работать ртом Волочкова выкатила перед народом жухлые прелести: Грудь вываливается
10:09
"Интим по нетрезвой лавочке": Окосевший от выпитого Панин залез на выжившую из ума старуху
09:10
Драматичные моменты: Галибин огорошил неудобным вопросом об изгнанном из дома Райхельгаузе
09:10
"Это опасно": ошарашенный хирург завис над искромсанным лицом вдовы Кобзона
09:00
"Беременность к лицу": Настроенная родить второго Собчак вздулась до огромных размеров
09:00
Цены поползли вверх: скольо стоит аренда квартир в Москве
06:02
"Ненавижу": психически неуравновешенный король Британии закатил истерику перед женой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
"На сохранение": Спрятавшая большой живот Федорова ждет двух богатырей
“Я сегодня плакал”: Газманов взревел после распада семьи
"Я не желал ему этой судьбы": Астрахан начал распоряжаться в родном доме изгнанного Райхельгауза
"Застал Наташу с футболистом": бросивший Подольскую с детьми Пресняков поставил точку в отношениях
"Спасибо, что это было": схоронившая дочь Захарова из "Кадетства" утопает в слезах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Бабка-рептилоид": подтвердились магические способности Елизаветы II

"Бабка-рептилоид": подтвердились магические способности Елизаветы II

Весь мир гадает – как Елизавета II дожила до 96 лет, став самым долгоживущим монархом Великобритании? Не обошлось без интересных домыслов.
прочитано 74 раза

Смерть королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II потрясла весь мир. Незадолго до смерти она получила статус самого долго правящего монарха в истории своей страны. Теперь историки, ученые и представили нестандартных методов к изучению мира гадают: в чем был секрет долголетия Елизаветы II?

ПО ТЕМЕ

Жуткие похороны: лишившийся рассудка стражник рухнул у гроба Елизаветы II

Верх неуважения: Разлагающееся тело покойницы Елизаветы II выставили перед толпой зевак

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Рунический провидец Игорь Вечерский буквально подтвердил магические способности Елизаветы II. По его словам, королева обладала уникально развитой интуицией, поэтому получала информацию извне. "Насколько они были ею осознаны, сложно сказать", — уточняет провидец.

Вечерский отметил, что многие люди не разгадывают своих способностей, считая их просто хорошей внутренней чуйкой. Возможно, именно с проницательностью Елизаветы II связан ряд мифов и конспирологических теорий.

Многие утверждают, что настоящая королева скончалась много лет назад, а на ее месте сидел двойник. Однако, такая теория существует по отношению ко многим монархам или политическим деятелям, даже в нашей стране.

Другие говорят, что Елизавету II подменили еще в детстве. Настоящая наследница была слаба здоровьем и не могла занять место на престоле.

И, конечно, не обошлось без иного разума. Елизавету II иногда называют "бабкой-рептиолоидом", считая ее плодом любви пришельца и человека. Официальных подтверждений этому пока никаких нет.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елизавета II. Фото: Julien Mattia/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
16 сентября 2022, 09:46 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Караул!": Россия потеряла Юлию Барановскую

Печально
Шоу-бизнес

Потеря ребенка, брак с иностранцем и молодой жених: как складывалась личная жизнь Ангелины Вовк

Ведущая потерпела фиаско в любви
Шоу-бизнес

Вылизавшая длинный стручок Волочкова попросила голого Джигурду ублажить ее: Для сексуальных утех

Опасные утехи
Шоу-бизнес

Вернулся другой человек: Воропаева о неузнаваемой после очередной пластики 73-летней Пугачевой

Певицу трудно узнать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

В Ноябрьске загорелась квартира в жилом доме
В Петербурге ребенок умер от простуды после посещения детского сада
В Самаре загорелся двухэтажный дом
"Аномальное место": жители поселка Загорянский стали свидетелями необычного
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+